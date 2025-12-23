300 مليون يورو استثمارات لـ «مبادلة» في «ريزولف إنرجي»

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، استثمارها 300 مليون يورو، عبر شراكة مع شركة «أكتيس» العالمية المتخصصة في مجال البنية التحتية المستدامة في الأسواق الناشئة، وذلك للاستثمار في شركة «ريزولف إنرجي»، المنصة المستقلة وسريعة النمو في قطاع الطاقة المتجددة في منطقة وسط وشرق أوروبا.

ويأتي هذا الاستثمار في إطار استراتيجية «مبادلة» الأوسع، الرامية إلى الاستثمار في المنصات التي تُسهم في تسريع وتيرة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، وتطوير بنية تحتية مرنة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

وكانت شركة «أكتيس» أسست واستثمرت في «ريزولف إنرجي»، التي أصبحت سريعاً إحدى أبرز الشركات في قطاع توليد الطاقة النظيفة بوسط وشرق أوروبا، حيث تساعد الشركات والحكومات في تلك المنطقة على تلبية احتياجاتها من الطاقة، في ظل تحديات أمن الطاقة والسياسات المناخية.

وقد حققت المنصة تقدّماً ملموساً منذ تدشينها، ويجري العمل حالياً على إنتاج نحو 750 ميغاواط من مشروعات الطاقة المتجددة في رومانيا وبلغاريا، إلى جانب مشروعات تطوير إضافية بقدرة 1.5 غيغاواط في مرحلة متقدمة، من بينها مشروع «داما» في رومانيا، الذي يُعدّ أكبر مشروع لتوليد الطاقة الشمسية في أوروبا.

وسيُسهم الالتزام الاستثماري المشترك، لكل من مبادلة و«أكتيس» في «ريزولف إنرجي»، في تسريع نمو الشركة، لتصبح المنصة الرائدة للطاقة المتجددة في وسط وشرق أوروبا.

وقال مدير تنفيذي ورئيس وحدة البنية التحتية في قطاع استثمارات الأصول المادية في «مبادلة»، سائد عرار، إن هذا الاستثمار يعكس استراتيجية «مبادلة» الهادفة إلى بناء وتوسيع محفظة الأصول المادية التي تدعم جهود التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، وتُمثّل «ريزولف إنرجي» منصة متميزة، بما توفره من ريادة وحجم أعمال وحضور واسع في الأسواق، حيث تُسهم في تسريع وتطوير مشروعات مصادر الطاقة المتجددة في وسط وشرق أوروبا.