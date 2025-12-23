12 مليار درهم قيمة سوق القهوة في الإمارات

تواصل الإمارات قيادة التحوّل في سوق القهوة، إذ تتجاوز قيمة سوق القهوة في الدولة 12 مليار درهم (نحو 3.2 مليارات دولار)، فيما تواصل دبي ترسيخ مكانتها كإحدى أكثر مدن العالم كثافة وتنوّعاً في عدد المقاهي. وبالتوازي مع ذلك تتكثف استعدادات مركز دبي التجاري العالمي لاستضافة النسخة الخامسة من «معرض عالم القهوة دبي» من 18 إلى 20 يناير 2026.

وتشهد أسواق شمال إفريقيا وبلاد الشام، لاسيما مصر والمغرب، نمواً ملحوظاً، إذ تضاعف استهلاك القهوة في مصر خلال السنوات الخمس الماضية، فيما سجّل المغرب زيادة بنسبة 23% في واردات القهوة عام 2024، كما ارتفعت واردات «القهوة الخضراء» عبر دول مجلس التعاون، وأصبحت دبي مركزاً إقليمياً لإعادة التصدير، إذ تجاوزت قيمة إعادة التصدير 3.5 مليارات درهم عام 2024، مدعومة باستثمارات في مستودعات التخزين ومختبرات التذوّق ومراكز مراقبة الجودة ومنصّات التجارة المتخصصة.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية القهوة المختصة في الإمارات، خالد الملا، إن وتيرة النمو التي تشهدها المنطقة لا تنعكس فقط في انتشار المقاهي أو بيانات الاستهلاك، بل تمتد لتشمل البنية التحتية التي يجري تطويرها على امتداد سلسلة القيمة.

من جهتها، قالت مديرة معرض عالم القهوة، شوق بن رضا، إننا نشهد بروز جيل جديد من رواد الأعمال والمنتجين والمستوردين الذين يدفعون عجلة الابتكار والاستدامة والنمو طويل الأجل في هذا القطاع.