دبي تدخل مرحلة جديدة في مسار تطورها مركزاً عالمياً لرأس المال الخاص

أعلن مركز دبي المالي العالمي، ومؤتمر السوق الدولية لرؤوس الأموال الخاصة (IPEM)، أمس، نتائج الاجتماع التمهيدي الأول لمؤتمر مستقبل السوق الدولية لرؤوس الأموال الخاصة، وهو تجمع حصري في دبي لمستثمري رأس المال الخاص الأكثر تأثيراً في العالم والمنطقة.

واستضاف مركز دبي المالي العالمي، للمرة الأولى في المنطقة، هذا الاجتماع المغلق، الذي ضم كبار ممثلي صناديق الثروة السيادية وشركات الاستثمار العالمية، ومنصات النمو والاستثمار الرائدة، لمناقشة سبل إسهام رأس المال طويل الأجل في تشكيل المرحلة المقبلة من الابتكار والمرونة والتحول الاقتصادي.

وأفاد المركز، في بيان، بأن الاجتماع التمهيدي، أكد الدور المتنامي لدبي كوجهة مفضلة في المنطقة للأسواق الخاصة، وملتقى للمستثمرين العالميين الراغبين في الوصول إلى سيولة جديدة ورأسمال استثماري.

وتمثّل هدف جدول أعمال الاجتماع في تسريع وتيرة التعاون بين الأطراف، واتفق صناع القرار على أن منطقة الخليج، وتحديداً دبي، دخلت مرحلة جديدة في مسار تطورها مركزاً عالمياً لرأس المال الخاص، مدعومة بأُسس اقتصادية كلية قوية، وبيئة أعمال إيجابية، وسلط الاجتماع الضوء على تزايد إقبال المستثمرين العالميين على الاستثمار واسع النطاق في المنطقة، حيث يخصصون حصصاً أكبر من محافظهم الاستثمارية وينقلون عملياتهم إلى المراكز المالية الإقليمية، مثل مركز دبي المالي العالمي، وتتيح لهم الثقة بالمنظومة المؤسسية والقدرة على الوصول إلى مصادر تمويل وسيولة جديدة، استهداف فرص في أسواق وقطاعات ناشئة، تشمل الذكاء الاصطناعي، وإدارة البيانات، والابتكار في مجال المناخ.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري، إن «الاجتماع التمهيدي لمؤتمر مستقبل السوق الدولية لرؤوس الأموال الخاصة، أظهر ثقة المستثمرين العالميين بمركز دبي المالي العالمي كمنصة لرأس المال طويل الأجل، حيث يُسهم اجتماع هؤلاء القادة المؤثرين بدبي في تعزيز مكانتنا في قلب مشهد أسواق الأسهم الخاصة التي تشهد تحولاً سريعاً، ما يُمهّد الطريق لتعميق التعاون، لاسيما ونحن نستعد لاستضافة مؤتمر مستقبل السوق الدولية لرؤوس الأموال الخاصة العام المقبل».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي والشريك الإداري لمؤتمر السوق الدولية لرؤوس الأموال الخاصة، أنطوان كولسون، إن «هذا الحدث يُمثّل مرحلة جديدة في مسيرة دبي الطموحة لتصبح مركزاً عالمياً رائداً للاستثمار. فمن خلال الجمع بين كبار صناع القرار الدوليين والشركاء الإقليميين الرئيسين، يتيح مؤتمر السوق الدولية لرؤوس الأموال الخاصة ومركز دبي المالي العالمي مساحة فريدة للحوار والتعاون».