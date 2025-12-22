"بلومبيرغ": دبي تتفوق على لندن في سباق العقارات الفاخرة

واصلت دبي ترسيخ مكانتها في سوق العقارات الفاخرة، بعدما سجلت مبيعات للمنازل التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار ما يعادل ثلاثة أضعاف نظيرتها في لندن خلال الفترة الممتدة من يناير إلى سبتمبر 2025، وفقاً لما أوردته وكالة "بلومبيرغ". وقالت الوكالة إن في الوقت الذي يعاني فيه سوق العقارات في العاصمة البريطانية من تراجع ملحوظ منذ عام 2020، تواصل دبي تحقيق أرقام قياسية جديدة، مستفيدة من الزخم الذي أعقب جائحة كورونا.

وشهدت أسعار العقارات في دبي ارتفاعاً بنحو 70% منذ نهاية عام 2019، مدفوعة بالنمو الكبير في المجتمعات السكنية الفاخرة، إلى جانب تزايد إقبال المشترين البريطانيين على السوق المحلي.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه الطفرة تعزز من جاذبية دبي كمركز مالي عالمي، حيث نجحت في استقطاب مؤسسات مالية كبرى، من بينها صندوق التحوط العالمي «سيتادل»، الذي أعلن عن افتتاح مكتب له في الإمارة العام المقبل، الأمر الذي من شأنه دعم تدفق المواهب والاستثمارات إلى المنطقة.