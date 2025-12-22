12 مليار درهم قيمة سوق القهوة في الإمارات

تواصل الإمارات قيادة التحوّل في سوق القهوة، إذ تتجاوز قيمة سوق القهوة في الدولة 12 مليار درهم "نحو 3.2 مليار دولار"، فيما تواصل دبي ترسيخ مكانتها كإحدى أكثر مدن العالم كثافة وتنوّعًا في عدد المقاهي، وبالتوازي مع ذلك تتكثف استعدادادت مركز دبي التجاري العالمي لاستضافة النسخة الخامسة من معرض عالم القهوة دبي من 18 إلى 20 يناير 2026 .

وتشهد أسواق شمال إفريقيا وبلاد الشام، ولا سيما مصر والمغرب، نموا ملحوظا، إذ تضاعف استهلاك القهوة في مصر خلال السنوات الخمس الماضية، فيما سجّل المغرب زيادة بنسبة 23% في واردات القهوة عام 2024. وعلى مستوى المنطقة، نما قطاع المقاهي ذات العلامات التجارية بأكثر من 11%، مدفوعا بجيل شاب يشكّل من هم دون 35 عامًا أكثر من 60% من السكان، وهم يتعاملون مع القهوة كأسلوب حياة وتجربة ثقافية وهوية معاصرة.

كما ارتفعت واردات القهوة الخضراء عبر دول مجلس التعاون، وأصبحت دبي مركزا إقليميا لإعادة التصدير، إذ تجاوزت قيمة إعادة التصدير 3.5 مليار درهم عام 2024، مدعومة باستثمارات في مستودعات التخزين ومختبرات التذوّق ومراكز مراقبة الجودة ومنصّات التجارة المتخصصة.

وقال خالد الملا رئيس مجلس إدارة جمعية القهوة المختصة في الإمارات إن وتيرة النمو التي تشهدها المنطقة لا تنعكس فقط في انتشار المقاهي أو بيانات الاستهلاك، بل تمتد لتشمل البنية التحتية التي يجري تطويرها على امتداد سلسلة القيمة.

من جهتها قالت شوق بن رضا مديرة معرض عالم القهوة إننا نشهد بروز جيل جديد من رواد الأعمال والمنتجين والمستوردين الذين يدفعون عجلة الابتكار والاستدامة والنمو طويل الأجل في هذا القطاع.