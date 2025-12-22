"بوينج" تعين الإماراتي فهد المهيري نائباً لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أعلنت بوينج عن تعيين الإماراتي فهد المهيري نائباً لرئيس الشركة لشؤون منطقة خليج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك اعتباراً من مطلع يناير 2026. ويأتي تعيين المهيري، الذي يمتلك إرثاً غنيّاً من الخبرة التنفيذية، إذ شغل سابقاً منصب المدير العام لشركة "رايثيون الإمارات"، ليضيف إلى بوينج رؤية معمقة ودراية استراتيجية بمتطلبات المنطقة.



وسيتخذ المهيري من دبي مقراً لإدارة عمليات المنطقة، خلفاً لكولجيت غاتا-أورا الذي انتقل لتولي منصب تنفيذي جديد في الشركة. وستركز مهام المهيري على قيادة مبادرات بوينج الاستراتيجية وتعميق شراكاتها عبر المنطقة بما يتماشى مع الرؤى الوطنية الطموحة لتطوير قطاعات الطيران والفضاء والدفاع. وفي إطار الهيكل التنظيمي للشركة، ستستمر إدارة عمليات بوينج في المملكة العربية السعودية بشكل منفصل تحت قيادة رئيس بوينج السعودية، أسعد الجموعي.



وفي هذا الصدد، صرّح بريندان نيلسون، رئيس شركة بوينج العالمية: "إن الخبرة القيادية الواسعة التي يمتلكها فهد المهيري في قطاعي الطيران والفضاء، إلى جانب علاقاته الراسخة في المنطقة، ستكون حجر الزاوية في مواصلة إرث بوينج الممتد لأكثر من ثمانية عقود في هذه المنطقة الاستراتيجية، إحدى أكثر أسواق الطيران والفضاء نشاطاً في العالم. نحن ممتنون لكولجيت غاتا-أورا على مساهماته القيّمة، وفخورون بانضمام المهيري إلى فريقنا القيادي، إذ نجدد التزامنا في الاستثمار بالمنطقة وتقديم حلول مبتكرة تلبي تطلعات شركائنا وعملائنا".



وتمتلك بوينج قاعدة عمليات صلبة في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تضم أكثر من 700 موظف وتقدم خدماتها لقائمة واسعة تشمل أكثر من 30 شريكاً في قطاع الطيران التجاري و12 قوة مسلحة إقليمية. كما تستورد الشركة مواد ومكونات هيكلية حيوية من شركاء محليين استراتيجيين مثل شركتي "ستراتا" و"إي بي آي" في دولة الإمارات.



ويُصنّف فهد المهيري كأحد أبرز الكفاءات الوطنية الإماراتية، إذ يحمل درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة بوسطن. وتتميّز مسيرته المهنية بسجل حافل من النجاحات في قطاعات الطاقة والفضاء والدفاع. ومن المتوقع أن يسهم في دفع عجلة الابتكار والبحث العلمي، وتحقيق النمو لبوينج مع شركاء المنطقة ودعم الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية المحلية.