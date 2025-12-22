عقـــــارات دبي 2025.. «مساكن شــــــاطئ جميرا» الأعلى إيجاراً ضمن 15 منطقة

أظهرت بيانات لمنصة «بيوت» العقارية، حول حركة الإيجارات العقارية في دبي، خلال عامَي 2024 و2025، تحركات طفيفة في أسعار الإيجارات في 15 منطقة رئيسة بالإمارة.

وكشفت البيانات، التي أعدتها «المنصة» لـ«الإمارات اليوم»، أن منطقة «مساكن شاطئ جميرا» (جي بي آر) تصدرت 15 منطقة شملها الرصد خلال العام الجاري، من حيث متوسط سعر إيجار الوحدة السكنية من فئة «الاستوديو» بـ90 ألف درهم سنوياً، فيما كانت «ديرة» الأقل لهذه الفئة بـ35 ألف درهم.

كما تصدرت «مساكن شاطئ جميرا» أعلى متوسط سعر تأجير سنوي في فئة الوحدات السكنية المكونة من غرفة نوم واحدة، بواقع 142 ألف درهم سنوياً، فيما كانت «النهدة» الأقل ضمن هذه الفئة بـ54 ألف درهم.

وفي فئة غرفتَي نوم وصالة، حافظت «مساكن شاطئ جميرا» على صدارتها لقائمة المناطق الأعلى من حيث متوسط الإيجار السنوي بواقع 201 ألف درهم.

بدورهم، أكد عقاريون أن تحركات سوق الإيجارات السكنية في دبي بين عامَي 2024 و2025 عكست مرحلة إعادة توازن طبيعية للسوق بعد موجات ارتفاع قوية في السنوات الماضية.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن فروق الأسعار بين مختلف الوحدات أعادت رسم خريطة الإقبال بين المناطق، مع تزايد الاهتمام بالوحدات العائلية الأكبر، بداية من غرفتين وصالة، وتسجيلها أعلى معدلات نمو في الإيجار، وذلك نتيجة تدفق الشركات الكبرى إلى دبي واستقرار موظفيها مع أسرهم.

وقالوا إن التباين في الأسعار يعكس تحولاً واضحاً في توجهات الطلب نحو المجتمعات المتكاملة التي توفر جودة حياة أعلى وقيمة أفضل مقابل الإيجار، في ظل دخول معروض جديد عزز خيارات المستأجرين، لاسيما مع دخول أكثر من 200 ألف وحدة جديدة إلى السوق، وأصبح الضغط على الإيجارات واضحاً.

ولفتوا إلى أن المؤشرات العقارية الحالية تُظهر أن عام 2026 مرشح لمزيد من الارتفاع، خصوصاً في قطاع الشقق السكنية، مع استمرار إعادة دوران الطلب بين الإيجار والشراء.

إعادة توازن

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، وليد الزرعوني، إن «تحركات الإيجارات السكنية في دبي بين عامي 2024 و2025، عكست مرحلة إعادة توازن طبيعية للسوق، بعد موجات ارتفاع قوية في السنوات الماضية».

وأضاف: «الزيادات لم تكن موحدة، حيث سجلت بعض الفئات والمناطق استقراراً أو نمواً محدوداً، مقابل استمرار الطلب القوي على المناطق الحيوية والمشروعات الحديثة».

وأشار الزرعوني إلى أن هذا التباين يعكس تحولاً واضحاً في توجهات الطلب نحو المجتمعات المتكاملة التي توفر جودة حياة أعلى وقيمة أفضل مقابل الإيجار، في ظل دخول معروض جديد عزز خيارات المستأجرين، لا سيما مع دخول أكثر من 200 ألف وحدة جديدة إلى السوق، وأصبح الضغط على الإيجارات واضحاً، خصوصاً في الفئات ذات العرض الكبير، بينما بقيت بعض المناطق الجذابة تشهد طلباً مستمراً.

ولفت إلى أن هذه التحركات دفعت المستأجرين إلى مزيد من التفاوض والمقارنة، فيما يتعامل المستثمرون بحذر أكبر، مع التركيز على العائد المستدام، منوهاً بأن متوسط العائد الاستثماري في دبي لايزال جاذباً ويدور حول 6 إلى 8%.

وتوقّع الزرعوني أن يشهد عام 2026 استقراراً عاماً في الإيجارات مع تعديلات محدودة، مدعوماً بقوة الطلب الحقيقي واستمرار جاذبية دبي السكنية والاستثمارية.

استقرار نسبي

من جانبه، أكد مدير العقارات في «مجموعة الوليد العقارية»، محمد تركي، أن «سوق الإيجارات في دبي خلال عام 2025 شهدت حالة من الاستقرار النسبي، مع اختلاف واضح في الأسعار بين فئات الوحدات السكنية، سواء الاستوديو أو الشقق بغرفة واحدة أو غرفتين».

وأضاف أن «فروق الأسعار أعادت رسم خريطة الإقبال بين المناطق، مع تزايد الاهتمام بالوحدات العائلية الأكبر، بداية من غرفتين وصالة، وتسجيلها أعلى معدلات نمو في الإيجار، وذلك نتيجة تدفق الشركات الكبرى إلى دبي واستقرار موظفيها مع أسرهم، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على هذه الفئات بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي».

وأشار تركي إلى أن التراجعات المحدودة في بعض المناطق مثل «مساكن شاطئ جميرا»، لاتزال ضمن النطاق الطبيعي، وتأتي ضمن عملية «إعادة ضبط السوق»، بعد موجة ارتفاعات 2024، خصوصاً مع التوقعات بزيادة المعروض العقاري خلال عام 2026.

إعادة دوران للطلب

بدوره، قال مدير شركة «عوض قرقاش العقارية»، رعد رمضان، إن «سوق الإيجارات في دبي تمر بمرحلة إعادة دوران للطلب بين المناطق والفئات السكنية، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار خلال عامَي 2024 و2025، وبنسب متفاوتة راوحت في المتوسط بين 5 و10%، وذلك وفقاً للموقع ونوع الوحدة العقارية».

وأضاف رمضان: «هذه المرحلة تشير إلى حركة طبيعية ناتجة عن إعادة توزيع المستأجرين والمستثمرين بحثاً عن خيارات أكثر توازناً من حيث السعر والموقع وجودة الخدمات».

وأوضح أن الشقق السكنية ضمن الفئة المتوسطة، وتحديداً وحدات الغرفة الواحدة والغرفتين، مازالت تقود الطلب باعتبارها الأكثر ملاءمة لشريحة واسعة من الموظفين.

وأشار إلى أن المؤشرات العقارية الحالية تُظهر أن عام 2026 مرشح لمزيد من الارتفاع، خصوصاً في قطاع الشقق السكنية، مع استمرار إعادة دوران الطلب أيضاً بين الإيجار والشراء، حيث تميل شريحة أصحاب الدخول المرتفعة إلى التملك، سواء في الشقق الفاخرة أو الفلل، ما يعزّز الطلب على الفلل ضمن هذه الفئة.

وأكد رمضان أن قرار المستأجر لم يعد مرتبطاً بالسعر فقط، بل بات يعتمد بشكل رئيس على جودة المعيشة، مثل القرب من أماكن العمل، والأسواق، والمراكز التجارية، ومحطات المترو، إلى جانب توافر المرافق الحديثة داخل المباني، لافتاً إلى أن هذه العوامل أسهمت في تسارع إعادة دوران الطلب، من البنايات القديمة إلى البنايات الحديثة ذات الخدمات المتكاملة.

الإيجارات العقارية

إلى ذلك، أظهرت بيانات أعدتها منصة «بيوت» العقارية لـ«الإمارات اليوم» ترصد الإيجارات العقارية في دبي، خلال عامَي 2024 و2025 تحركات طفيفة في أسعار الإيجارات في 15 منطقة رئيسة بالإمارة.

ووفقاً لتلك البيانات، فقد واصلت بعض المناطق تسجيل ارتفاعات طفيفة في الإيجارات، بينما حافظت أخرى على مستويات مستقرة، فيما شهدت بعض المناطق تراجعاً في متوسط أسعار الإيجارات، ما يعكس مزيجاً من التوازن والطلب المستمر في سوق عقارات دبي السكنية.

وضمت قائمة المناطق محل الرصد: «البرشاء»، و«ديسكفري غاردنز»، وقرية جميرا الدائرية (JVC)، و«المدينة العالمية»، و«أرجان»، و«دبي لاند»، و«واحة دبي للسيليكون»، و«ديرة»، «النهدة»، وأبراج بحيرات جميرا (JLT)، ومساكن شاطئ جميرا (JBR)، و«دبي مارينا»، و«الجداف»، و«الخليج التجاري»، و«برشا هايتس» - تيكوم.

وأفادت البيانات بأن متوسط أسعار الإيجارات السنوي لفئة «الاستوديو» في الـ15 منطقة خلال عام 2025، بلغ 57.133 ألف درهم، مقارنة مع متوسط إيجار سنوي بلغ 54.866 ألف درهم خلال العام الماضي، بنمو 4.1% على أساس سنوي.

فيما بلغ متوسط إيجار شقة سكنية من غرفة نوم واحدة نحو 81.6 ألف درهم مقارنة بـ78.266 ألف درهم وبنمو 4.25% على أساس سنوي، بدوره بلغ متوسط إيجار شقة مكونة من غرفتين وصالة سنوياً في 2025 نحو 118.666 ألف درهم، مقارنة بـ109.533 آلاف درهم خلال العام الماضي، وبزيادة 8.33%.

وحدات «الاستوديو»

وتصدرت منطقة مساكن شاطئ جميرا (جي بي آر) المناطق الـ15 خلال العام الجاري، من حيث متوسط سعر إيجار وحدة سكنية من فئة «الاستوديو» بـ90 ألف درهم سنوياً، فيما كانت «ديرة» الأقل بـ35 ألف درهم.

وأظهرت البيانات أن مناطق «الخليج التجاري» و«دبي مارينا»، و«برشا هايتس»، و«أبراج بحيرات جميرا»، من بين المناطق الأعلى من حيث متوسط كلفة الإيجارات سنوياً خلال عام 2025، فيما كانت مناطق «ديرة» و«المدينة العالمية»، و«دبي لاند»، و«النهدة» بين المناطق الأقل من حيث متوسط كلفة الإيجارات سنوياً خلال العام الجاري.

وسجل متوسط سعر الإيجار السنوي لاستوديو في «الخليج التجاري» 77 ألف درهم خلال العام الجاري، تلاها منطقة «دبي مارينا» بـ77 ألف درهم، و«برشا هايتس» بـ68 ألف درهم، و«أبراج بحيرات جميرا» بـ66 ألف درهم، فيما سجل متوسط إيجار «الاستوديو» سنوياً في منطقة ديرة 35 ألف درهم، ثم المدينة العالمية 38 ألف درهم، و«دبي لاند» 45 ألف درهم.

وعلى الرغم من تصدر «مساكن شاطئ جميرا»، قائمة المناطق الأعلى من حيث متوسط كلفة الإيجار سنوياً خلال 2025، فإن البيانات أظهرت تراجع قيمة متوسط الإيجار بنسبة 1.1% من مستواه في العام الماضي البالغ 91 ألف درهم، كما شهدت منطقة «الجداف» تراجعاً بنسبة 1.72%.

وكشفت البيانات أن منطقة النهدة سجلت أعلى معدل في ارتفاع متوسط قيمة الإيجار السنوي لـ«الاستوديو» بنسبة 11.9% لتصل إلى 47 ألف درهم سنوياً في عام 2025، مقارنة بـ42 ألف درهم في العام الماضي، كما شهدت مناطق أخرى محل الرصد ارتفاعات متفاوتة راوحت بين 1.32 و9.38%.

فئة «غرفة نوم»

وكشفت البيانات عن تسجيل منطقة مساكن شاطئ جميرا (جي بي آر) أعلى متوسط سعر تأجير سنوي بين المناطق الـ15 المشمولة بالرصد، ضمن فئة الشقق المؤلّفة من غرفة نوم واحدة، بواقع 142 ألف درهم سنوياً، فيما سجلت «النهدة» أقل الأسعار ضمن هذه الفئة بـ54 ألف درهم.

وشهدت 11 منطقة ارتفاعاً في متوسط أسعار الإيجارات السنوية خلال عام 2025، تصدرتها المدينة العالمية بنسبة 22.92% حيث سجلت 59 ألف درهم في العام الجاري، مقارنة بمستواها البالغ 48 ألف درهم في 2024، كما نما متوسط الإيجار السنوي في «النهدة» بـ12.5%، و«ديرة» 11.48%، و«دبي لاند» 10.71%، و«واحة دبي للسيليكون» 10%.

في المقابل، تراجع متوسط نمو الإيجار السنوي لغرفة نوم وصالة في منطقة مساكن شاطئ جميرا (جي بي آر) بواقع 4.7%، واستقر متوسط نمو الإيجار السنوي خلال عام 2025 في ثلاث مناطق هي: «دبي مارينا»، و«أبراج بحيرات جميرا» و«الجداف».

فئة «غرفتين وصالة»

وفي فئة الشقق المؤلّفة من غرفتَي نوم وصالة، حافظت مساكن شاطئ جميرا (جي بي آر) على صدارتها لقائمة المناطق الأعلى من حيث متوسط الإيجار السنوي بين المناطق الـ15 المشمولة بالرصد بواقع 201 ألف درهم.

في المقابل، سُجل أقل متوسط للأسعار السنوية للشقق من فئة غرفتي نوم في عدد من المناطق، حيث حلّت «النهدة» في الصدارة بـ71 ألف درهم، تلتها «المدينة العالمية» بـ80 ألف درهم، ثم «دبي لاند» بـ93 ألف درهم، و«واحة دبي للسيليكون» بـ93 ألف درهم، ثم البرشاء بـ100 ألف درهم.

وشهدت 13 منطقة نمواً في متوسط أسعار الإيجارات السنوية خلال العام الجاري، تصدرتها «دبي لاند» بنسبة 22.37% عن مستواها البالغ 76 ألف درهم في العام الماضي، كما نما متوسط الإيجار السنوي في المدينة العالمية بـ21.2%، وديرة بنسبة 19.81%.

فيما تراجع متوسط أسعار الإيجارات السنوية لغرفتي نوم وصالة خلال 2025 في منطقتين هما الجداف 1.89%، و«دبي مارينا» بنسبة 0.6%.

للمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط