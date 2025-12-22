«إكسبو الشارقة» يستعد لموسم 2026 بـ 95 معرضاً

يستعد «مركز إكسبو الشارقة» لتنظيم سلسلة من الفعاليات خلال عام 2026، لترسيخ مكانته وجهة للمعارض والمؤتمرات في المنطقة ومركزاً عالمياً لسياحة الأعمال.

وتضم أجندة المركز لعام 2026 أكثر من 95 معرضاً وفعالية من أكبر الأحداث المحلية والإقليمية والعالمية التي تغطي قطاعات رئيسة بما فيها: الصناعة، والتعليم، والنقل الذكي، والتجارة، والذهب والمجوهرات، إلى جانب مهرجانات ثقافية واجتماعية ينظمها ويستضيفها «إكسبو الشارقة» في مقره بالشارقة والمراكز التابعة له في «خورفكان» و«الذيد»، وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس إدارة «مركز إكسبو الشارقة»، عبدالله سلطان العويس، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» أن أجندة المركز لعام 2026 تمثل نقلة نوعية في مسيرته، وتعكس الجهود التي تبذلها غرفة الشارقة لتعزيز مكانة الإمارة وجهة إقليمية وعالمية للمعارض والمؤتمرات، ومنصة نموذجية للشركات والمؤسسات الدولية لبناء الشراكات وتبادل الخبرات واستعراض منتجاتها.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، سيف محمد المدفع، إن أجندة المركز لعام 2026 جاءت ثمرة تخطيط استراتيجي يستند إلى قراءة دقيقة لاحتياجات الأسواق المحلية والإقليمية وتطوّرات صناعة المعارض عالمياً، مشيراً إلى أن المركز عمل على استقطاب وتنظيم مجموعة معارض وفعاليات نوعية ومتخصصة تلبي تطلعات القطاعات الاقتصادية، وتعزّز تنافسية الشركات وتوفّر منصات فعالة لتوسيع فرص الوصول إلى أسواق جديدة.