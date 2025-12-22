33.9 مليار دولار تحويلات المصريين في الخارج

قال البنك المركزي المصري، أمس، إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج بلغت 3.7 مليارات دولار (نحو 13.5 مليار درهم) في أكتوبر 2025، مقارنة مع نحو 2.9 مليار في أكتوبر 2024.

وأضاف: «حققت تحويلات المصريين ​العاملين بالخارج تدفقات قياسية ​خلال الشهور ​الـ10 الأولى من العام الجاري، لتسجل نحو 33.9 مليار دولار مقابل نحو 23.7 مليار دولار خلال ​​الفترة نفسها من العام السابق».

وأضاف: «على المستوى الشهري، ارتفعت ‍التحويلات خلال أكتوبر 2025 بمعدل 26.2% لتسجل نحو 3.7 مليارات دولار ‍مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال أكتوبر 2024».