«سيدات أعمال عجمان» يناقش تطوير الأفكار الريادية بالذكاء الاصطناعي     

نظم مجلس سيدات أعمال عجمان، دورة بعنوان «التمكين الريادي بالذكاء الاصطناعي من الفكرة إلى النمو»، وذلك في غرفة عجمان، بهدف تمكين المشاركين من توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الأفكار الريادية، وتعزيز فرص نمو وتطور المشروعات واستدامتها.

وتأتي الدورة ضمن سلسلة دورات وورش عمل ينظمها المجلس في إطار برامجه وفعالياته المعتمدة للعام الجاري 2025، والهادفة إلى تطوير المهارات، وبناء القدرات الريادية، وتعزيز جاهزية صاحبات الأعمال لمواكبة التحولات الاقتصادية والتقنية.

قدم الدورة مستشار التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، الدكتور سيف خليفة الشعالي، وشارك في الدورة مجموعة من عضوات مجلس سيدات أعمال عجمان من صاحبات الأعمال وموظفي الجهات الحكومية.

وأكدت رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، الدكتورة آمنة خليفة آل علي، أهمية الدورة في التعرف إلى أحدث الأدوات والتطبيقات المُمكنة في مجال استخدامات الذكاء الاصطناعي لتطوير الأفكار، ودراسات الجدوى، والتسويق، وتطوير المنتجات، وغيرها من المجالات ذات الصلة بريادة الأعمال وإدارة وتنمية المشروعات. وأفادت بأن المجلس يسعى إلى تكثيف برامجه التدريبية الموجهة بشكل خاص لصاحبات الأعمال وأفراد المجتمع بشكل عام، وذلك بالتعاون مع الخبراء والجهات المعنية بالتدريب والاستشارات من شركاء المجلس، دعماً لتحقيق رؤية المجلس وأهدافه المتوافقة مع رؤية عجمان 2030 ومستهدفات «عام الأسرة 2026»، وتناولت الدورة مجموعة من المحاور الرئيسة، شملت التعريف بمفهوم الذكاء الاصطناعي وأهمية استخدامه، واستعراض أساسياته والفرص التي يتيحها لرواد ورائدات الأعمال، إلى جانب مهارات صياغة الأوامر الفعالة للحصول على نتائج عالية الجودة.