متاجر تتنافس بعروض على «المصنعية» والرسوم لتنشيط مبيعات المشغولات الذهبية والسبائك

ارتفعت أسعار الذهب، للأسبوع الثاني على التوالي، مسجلة مستويات قياسية، بنهاية الأسبوع الماضي، وراوحت الزيادة بين أربعة وتسعة دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعاره بنهاية الأسبوع السابق له، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة، ليصل إجمالي ارتفاع أسعار المعدن الأصفر إلى 16 درهماً للغرام في أسبوعين.

وقال مستهلكون، لـ«الإمارات اليوم»، إن عدداً من متاجر الذهب والمجوهرات لجأ لتوفير عروض وتسهيلات على أسعار «المصنعية»، بهدف تنشيط المبيعات، سواء للمشغولات أو السبائك، خصوصاً عند شراء الأوزان الكبيرة.

بدورهم، أفاد مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، بأن مواصلة ارتفاع أسعار المعدن الأصفر أسهمت بزيادة التنافسية في استقطاب المتعاملين، عبر تسهيلات من التجار للمستهلكين داخل المتاجر على المصنعية والرسوم، لافتين إلى أن الطلب على السبائك حالياً يتجاوز المشغولات بحصص كبيرة.

إلى ذلك، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 522.75 درهماً، بارتفاع قيمته سبعة دراهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق. فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً 484 درهماً، بزيادة 6.5 دراهم. ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 464.25 درهماً، بارتفاع بلغ 6.25 دراهم. كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 397.75 درهماً، بزيادة بلغت 5.5 دراهم، وبلغ سعر عيار 14 قيراطاً 310.25 دراهم، بارتفاع أربعة دراهم.

وقال المستهلك، عامر سعيد، إن «عدداً من متاجر الذهب والمجوهرات وفّر تسهيلات وعروضاً على رسوم المصنعية لاستقطاب المتعاملين خلال الفترة الأخيرة، شملت بيع قطع صغيرة برسوم مصنعية محددة تراوح بين 20 و50 درهماً فقط، مع توسع عدد من المتاجر في طرح عروض لبيع مشغولات بمصنعية منخفضة أو من دون مصنعية على عياري 22 و21 قيراطاً».

وأضاف المستهلك، محمد حسن، أن «بعض المتاجر يوفر حالياً عروضاً وتسهيلات على بعض منتجات الذهب والمجوهرات، خصوصاً على الأوزان الكبيرة، ومنها عرض لبعض المتاجر لبيع سبائك دون أي رسوم، فقط للأوزان التي تزيد على 20 غراماً للقطعة».

وأشار المستهلك، كرم سامر، إلى أن «عدداً من المتاجر يوفر تخفيضات على المصنعية تصل إلى 50% على المجوهرات، فيما يتيح بعض المتاجر عروضاً لبيع السبائك من الأوزان الكبيرة دون رسوم، ومتاجر أخرى توفر تخفيضات على أسعار المصنعية تراوح بين 20 و30%، ومشغولات أخرى دون مصنعية».

من جهته، قال مدير محل «جوهرة بغداد لتجارة الذهب والمجوهرات»، انتصار ورد، إن «الارتفاعات السعرية المتتالية للمعدن الأصفر أسهمت بشكل كبير في زيادة التنافسية بين المتاجر لتنشيط المبيعات بطرق مختلفة، ومنها عروض التسهيلات التي غالباً ما تكون غير معلنة، ويتم تقديمها للمستهلكين داخل المتاجر لتنشيط المبيعات».

وأوضح مدير المبيعات في محل «مجوهرات الصراف»، عبدالله محمد علي، أن «الأسواق تشهد حالياً مظاهر تنافسية مرتفعة في ظل الزيادات التي يسجلها المعدن الأصفر، ما رفع من مظاهر العروض المطروحة من قبل بعض المتاجر على المشغولات والمجوهرات»، لافتاً إلى أن «الأسواق تشهد حالياً نمواً لافتاً في الطلب على السبائك بمعدلات تتجاوز المشغولات بحصص كبيرة».

وقال مدير المبيعات في محل «الفنان لتجارة الذهب والمجوهرات»، ديليب باتني، إنه «مع زيادة التنافسية في أسواق الذهب والمجوهرات، يلجأ بعض التجار لتقديم تسهيلات تتعلق برسوم المصنعية لزيادة استقطاب المتعاملين»، لافتاً إلى أن «معظم تلك التسهيلات لا يكون عبر عروض معلنة، وإنما يتم عرضها على المستهلكين داخل المتاجر، خصوصاً عند شراء كميات وأوزان كبيرة، وتكون تلك التسهيلات بشكل تقديري».

وأضاف أن «توجهات الطلب الأعلى حالياً في أسواق الدولة تتركز في شراء السبائك والعملات، مقارنة بمعدلات طلب أقل على المشغولات الذهبية والمجوهرات، خصوصاً عقب الزيادات القياسية التي سجلها الذهب خلال الفترة الأخيرة، ووصلت إلى مستويات قياسية تاريخية للمعدن الأصفر».

