«علّمتني الحياة» يحفز شباب «كهرباء دبي» على التميز والريادة

نظم مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي ورشة تعليمية متكاملة حول كتاب «علمتني الحياة» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وركزت الفعالية التي أقيمت في مكتبة محمد بن راشد على خلاصة تجربة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الاستثنائية الممتدة على مدار عقود، والحافلة بالعطاء الوطني وحب الخير للناس والتفاني في خدمة الوطن والشعب والقيم والمبادئ السامية.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «كتاب (علّمتني الحياة) مدرسة فكرية وإنسانية متكاملة يقدم من خلالها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلاصة ستة عقود من الحكمة والخبرة والقيادة الرشيدة في السياسة والإدارة والحياة، ليلهم شباب الوطن قيم الريادة، والإيجابية، والعمل المخلص والجاد. ونحرص في هيئة كهرباء ومياه دبي على ترسيخ هذه القيم في نفوس شبابنا، باعتبارهم ركيزة الحاضر وصنّاع المستقبل، وتمكينهم من استلهام رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتجربته الاستثنائية لتحويل التحديات إلى فرص، والمضي قدماً في مسيرة التميز والاستدامة والابتكار، بما يسهم في خدمة الوطن وتعزيز ريادته على مختلف المستويات».

وقالت رئيس مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي، عائشة محمد الرميثي: «نتعلم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الحكمة الحقيقية والمعرفة النافعة في شتى مجالات القيادة والإدارة والتنمية، ونستقي من كلمات سموه النهج المتفرد لصاحب السمو في العمل الحكومي والوطني والإنساني. ويمثل كتاب سموه مصدر إلهام للقيادات وجيل الشباب المتطلع إلى المساهمة الفاعلة في صناعة مستقبل أكثر استدامة وإشراقاً وتميزاً وريادةً، ومواصلة مسيرة الازدهار والبناء».

وأعرب المشاركون عن بالغ امتنانهم وتقديرهم لما نقله الكتاب من خبرات سموه وتجاربه الثرية ودروسه العملية والقيادية والإنسانية في مختلف الميادين، مؤكدين أن هذه التجارب ستظل إرثاً غنياً ومنارة تستهدي بها الأجيال لصون المكتسبات وتحقيق المزيد من الإنجازات.

وتضمّنت الفعالية ثلاث ورش تعليمية متنوعة ركّزت على قراءة الكتاب، ومناقشة الدروس المستفادة، وربط مضامينه بحياة الشباب المهنية والشخصية. وقام المشاركون بإنشاء «جدار القيم»، لتدوين خلاصة ما تعلّموه من الكتاب الذي يشكّل مرجعاً معرفياً وفكرياً للأجيال الحالية والقادمة.