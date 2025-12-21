«العربية للطيران» تضيف براغ إلى وجهاتها الأوروبية

احتفلت «العربية للطيران»، أمس، بإطلاق رحلتها اليومية الجديدة والمباشرة التي تربط بين مطار الشارقة الدولي ومطار «فاتسلاف هافل» في العاصمة التشيكية براغ، لتُعزّز بذلك شبكة وجهاتها العالمية المتنامية. ويتم تشغيل الخدمة الجديدة بطائرة «A320neo» الحديثة التي تسلمتها الناقلة أخيراً، ما يُتيح للمسافرين خيارات سفر أكثر مرونة وراحة وبأسعار معقولة، فضلاً عن دعم حركة السياحة والأعمال والتبادل الثقافي بين دولة الإمارات وجمهورية التشيك. ونظّم مطار «فاتسلاف هافيل» حفلاً ترحيبياً للرحلة الافتتاحية بحضور مسؤولين من المطار وشركاء محليين وممثلين عن «العربية للطيران»، في خطوة تؤكد أهمية الربط المباشر بين البلدين.