«طيران الإمارات» ترتقي بتجربة السفر على الدرجة الأولى

تواصل «طيران الإمارات» الارتقاء بتجربة السفر في الدرجة الأولى بداية من شهر ديسمبر، عبر إطلاق مجموعة متكاملة من التحسينات المصمّمة لتعزيز الراحة والاسترخاء على متن الرحلات الطويلة. وتشمل هذه التجربة الجديدة ملابس مريحة فاخرة، وأطقم أسرّة فاخرة، وخدمة تجهيز السرير بأسلوب راقٍ، إلى جانب لمسات ضيافة إضافية تعكس أعلى معايير العناية والاهتمام بالتفاصيل. كما تمتد هذه التحسينات لتشمل تجربة «الشاور سبا» على متن طائرات الـ«إيرباص A380»، ومجموعة جديدة من أدوات الضيافة، وتجربة صوتية متقدمة، بما يرسّخ مكانة «طيران الإمارات» في تقديم واحدة من أكثر تجارب الدرجة الأولى تميزاً في الأجواء.

وعلى عدد من الرحلات الطويلة المختارة خلال هذا الشهر، توفّر «طيران الإمارات» لعملاء الدرجة الأولى، ملابس فاخرة جديدة، إلى جانب نعال مريحة وأقنعة للعينين، والتي صُمّمت لتجسيد أعلى معايير الراحة والأناقة على متن الطائرة.

وفي خطوة إضافية للارتقاء بتجربة النوم في الدرجة الأولى، وبداية من 2026، تعتمد «طيران الإمارات» أطقم أسرّة جديدة مصنوعة من قطن فاخر، تشمل الوسائد وأغطية اللحاف وأغطية المراتب. وتمتاز هذه الأطقم بملمسها الناعم وجودتها العالية، لتنسجم مع الطابع الخاص لأجنحة الدرجة الأولى التي توفّر مقاعد فسيحة تتحوّل بسلاسة إلى أسرّة مستوية بالكامل، مع باب آلي يضمن أقصى درجات الخصوصية والراحة.

وتعكس خدمة تجهيز السرير في الدرجة الأولى هدوء وأناقة الأجنحة الفندقية من فئة الخمس نجوم.

وشهد «سبا» الاستحمام الشهير على متن طائرات الـ«إيرباص A380» تحديثاً جديداً، مع وحدات عرض أعيد تصميمها بعناية لتنسجم مع الألوان الداخلية للطائرات التي خضعت لبرنامج التحديث.