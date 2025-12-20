«كهرباء دبي» تحصد جائزتين من «براندون هول»

حصد مركز الاستدامة والابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، جائزتين من جوائز مجموعة «براندون هول» للتميز، فقد نال الميدالية الذهبية في فئة «أفضل تطور في التعليم من خلال التكنولوجيا» تقديراً لتميّزه في التعليم الرقمي المرتبط بالاستدامة والمهارات المستقبلية، والجائزة الفضية في فئة «أفضل تطور في ابتكارات التأثير الاجتماعي» لدوره في تعزيز التأثير الاجتماعي من خلال الاستدامة والابتكار. وبحصوله على هاتين الجائزتين، يرتفع عدد الجوائز التي حصل عليها المركز خلال عام 2025 إلى ست جوائز عالمية، الأمر الذي يعكس مكانته محلياً ودولياً كمنصة لنشر الوعي بأهمية التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، وتمكين الجيل القادم بمهارات المستقبل.