22 مليار درهم تصرفات عقارات دبي الأسبوعية

سجّلت التصرفات العقارية في دبي، خلال تعاملات الأسبوع، نحو 22 مليار درهم، بعد تنفيذ 5352 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 14.79 مليار درهم.

وتوزعت مبيعات العقارات الأسبوعية بواقع 3731 مبايعة لوحدات سكنية، و377 مبايعة لمبانٍ، و279 مبايعة لأراضٍ، وبإجمالي 4387 صفقة، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست» التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وسجلت الرهون العقارية 794 معاملة، بقيمة 4.68 مليارات درهم، موزعة بواقع 498 لوحدات سكنية، و125 لمبانٍ، و171 لأراضٍ، فيما بلغت قيمة الهبات نحو 2.53 مليار درهم، بواقع 171 معاملة موزعة على 113 لوحدات سكنية، وثمانٍ لمبانٍ، و50 لأراضٍ.

وجاءت منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد» في الصدارة من حيث قيمة مبيعات العقارات بـ1.5 مليار درهم، تلتها «مجمع دبي للاستثمار الثاني» بنحو 1.02 مليار درهم، و«الخليج التجاري» مسجلة 765.58 مليون درهم، و«قرية جميرا الدائرية» مسجلة 622.61 مليون درهم، ثم منطقة «نخلة جميرا» مسجلة 501.49 مليون درهم.

وعلى مستوى الأداء اليومي، سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، نحو 1.57 مليار درهم، بعد تنفيذ 501 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 1.21 مليار درهم.

وجاءت منطقة «لا مير» في الصدارة من حيث قيمة المبيعات بـ119.89 مليون درهم، تلتها «الخليج التجاري» بنحو 85.72 مليون درهم، و«مجمع دبي للاستثمار الثاني» بـ80.19 مليون درهم، و«نخلة ديرا» مسجلة 77.67 مليون درهم، ثم منطقة «قرية جميرا الدائرية» مسجلة 64.97 مليون درهم.