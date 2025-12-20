«أدنوك» توقع اتفاقية «تمويل أخضر» بملياري دولار

أعلنت «أدنوك»، أمس، عن توقيع اتفاقية تمويل أخضر بقيمة 7.34 مليارات درهم (ملياري دولار) مع «شركة التأمين التجاري الكورية» (K-Sure)، بهدف تمويل مشروعات منخفضة الكربون عبر عملياتها المختلفة.

وتؤكد هذه الخطوة التزام «أدنوك» بدمج مبادئ التمويل المستدام ضمن خططها للنمو والتوسع.

وتم الإعلان عن الاتفاقية خلال زيارة وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان أحمد الجابر، إلى جمهورية كوريا، حيث التقى الرئيس ورئيس مجلس إدارة «شركة التأمين التجاري الكورية»، يونغجين جانغ. ويأتي التسهيل الائتماني المدعوم من «شركة التأمين التجاري الكورية»، والذي تمت هيكلته ضمن «إطار عمل التمويل المستدام» الخاص بـ«أدنوك»، ليتيح تمويل المشاريع المؤهلة التي تمتثل لمعايير التمويل المستدام الدولية المعتمدة.

وأصدرت شركة «فيتش المستدامة» رأياً مستقلاً بصفتها «طرفاً ثانياً» يؤكد توافق «إطار عمل التمويل المستدام» الخاص بـ«أدنوك» مع هذه المعايير الدولية.

وقال رئيس الشؤون المالية لمجموعة «أدنوك»، خالد الزعابي، إن «هذا التسهيل الائتماني يؤكد التزام (أدنوك) بتمويل النقلة النوعية في أنظمة الطاقة، بالتزامن مع الحفاظ على نهج قوي ومنضبط في إدارة رأس المال».

وأضاف أنه من خلال الشراكة مع «شركة التأمين التجاري الكورية»، توسّع «أدنوك» نطاق الوصول إلى التمويل الأخضر، وتعزّز علاقاتها الاقتصادية مع جمهورية كوريا، كما تستمر في ترسيخ مكانة «أدنوك» كأحد أهم الشركات الرائدة في مجال الطاقة منخفضة الكربون عالمياً. ويمثّل هذا التسهيل أول تمويل ائتمانيّ أخضر لـ«أدنوك» مدعوماً من وكالة ائتمان صادرات كورية، وذلك عقب صفقة مماثلة بقيمة 11 مليار درهم (3 مليارات دولار) أبرمتها الشركة مع «بنك اليابان للتعاون الدولي» في عام 2024.

وبذلك، ترتفع إجمالي قيمة التمويلات الخضراء التي حصلت عليها «أدنوك» إلى 18.35 مليار درهم (5 مليارات دولار) خلال 18 شهراً فقط، ما يعزز سجلها المميز في مجال التمويل الأخضر.