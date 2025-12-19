«أدنوك»: 40.4 مليار درهم لتطوير حقلَي غاز «الحيل» و«غشا»

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» - بالشراكة مع شركة «إيني إس. بي. إيه» (إيني)، وشركة «بي تي تي للاستكشاف والإنتاج العامة المحدودة» (بي تي تي إي بي)، أمس - عن إتمام صفقة تمويل هيكلي بقيمة تصل إلى 40.4 مليار درهم، لتوفير السيولة لإنتاج الغاز مستقبلاً من أصول البنية التحتية للمعالجة والنقل والتوزيع لتطوير مشروع حقلَي «الحيل» و«غشا».

ومن المتوقع أن يصل إنتاج الامتياز الواقع في المنطقة البحرية لأبوظبي إلى 1.8 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً، فيما ستعيد «أدنوك» توجيه أكثر من 60% من القيمة الاستثمارية للمشروع إلى الاقتصاد الوطني عبر برنامجها لتعزيز المحتوى المحلي.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان أحمد الجابر: «يسرنا إتمام هذه الصفقة المهمة التي تشكل إضافة نوعية إلى سجل (أدنوك) الحافل بالنجاح في بناء شراكات عالمية في قطاع الطاقة، كما توفر رأس المال اللازم لتسريع التقدم في مشروع تطوير حقلَي (الحيل) و(غشا)، الذي يعد أحد أكثر مشروعات الغاز البحري طموحاً على مستوى العالم».

وأضاف أن «هذه الصفقة شهدت إقبالاً استثنائياً من أكثر من 20 مؤسسة مالية إقليمية وعالمية رائدة، ما يؤكد الثقة الكبيرة باستراتيجية (أدنوك) لخلق القيمة ونهجها المبتكر في مجال التمويل، وسجلها الحافل في تنفيذ المشروعات الضخمة».

يذكر أن صفقة التمويل لا تخضع لحق الرجوع، وتُعد فريدة من نوعها لمشروع طاقة بهذا الحجم الكبير، وتُمكّن «أدنوك» من تحقيق قيمة مقدماً لمنتجاتها بأسعار تنافسية، وتوفر هذه الصفقة إمكانية الوصول الفوري إلى رأس المال، حيث يقدم التمويل الهيكلي نموذجاً تجارياً مبتكراً، يتيح حماية مرافق وعمليات البنية التحتية للمعالجة والنقل والتوزيع، ما يمكّن «أدنوك» وشركاءها من جمع تمويل منخفض الكلفة، مع الاحتفاظ بالسيطرة الاستراتيجية والتشغيلية على الأصول.