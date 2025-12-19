256.4 مليار درهم مبيعات الأراضي في دبي خلال 11 شهراً

شهدت سوق الأراضي في دبي طفرة ملحوظة في المبيعات، منذ بداية عام 2025، مدفوعة بزخم استثماري متزايد، وثقة قوية من المستثمرين المحليين والدوليين في متانة السوق العقارية بالإمارة، إلى جانب توجّه المطورين العقاريين إلى تعزيز مَحَافظهم من الأراضي في ظل محدودية المعروض.

وتجاوز حجم مبيعات الأراضي في دبي حاجز 256.4 مليار درهم، في الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري (حتى نهاية نوفمبر 2025)، لتواصل بذلك تفوقها على إجمالي أداء عام 2024 بأكمله البالغ نحو 194.5 مليار درهم، بزيادة تبلغ 61.9 مليار درهم، وذلك وفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وأظهرت البيانات تخطي إجمالي عدد المبايعات المنفّذة لشراء الأراضي خلال الفترة من يناير وحتى نهاية نوفمبر، 24.14 ألف صفقة، لتتفوق على إجمالي المبايعات المنفذة في 2024 بأكمله والبالغة 18.73 ألف مبايعة، بزيادة 5.41 آلاف مبايعة.

ويرجع هذا الأداء القوي لمبيعات الأراضي وتنامي الطلب عليها في الإمارة، إلى البيئة التنظيمية الجاذبة، واستمرار تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، ما يُعزّز مكانة دبي وجهة رائدة للاستثمار العقاري إقليمياً وعالمياً.

وبحسب بيانات «أراضي دبي»، توزعت المبيعات خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2025، بواقع 21.3 مليار درهم في يناير الماضي، و21.6 مليار درهم في فبراير، بينما بلغت مبيعات مارس 18.4 مليار درهم، ومبيعات أبريل 30.4 مليار درهم.

بدوره، تصدّر مايو أشهر العام الجاري مسجلاً أعلى قيمة للمبيعات بنحو 31.2 مليار درهم، بينما سجل يونيو 25.3 مليار درهم، ويوليو 27.5 مليار درهم، وأغسطس 17 مليار درهم. أما سبتمبر فسجل 16.8 مليار درهم، وأكتوبر 21.1 مليار درهم، بينما بلغت مبيعات نوفمبر 25.9 مليار درهم.

ومن حيث عدد المعاملات، فقد سجلت الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025 نحو 24.14 ألف معاملة، بواقع 2772 معاملة في يناير، و2410 معاملات في فبراير، و1748 معاملة في مارس، و2758 معاملة في أبريل، و3267 معاملة في مايو، و2487 معاملة في يونيو، و2584 معاملة في يوليو، في حين شهد أغسطس تسجيل 1571 معاملة، وسبتمبر 1647 معاملة، وأكتوبر 1614 معاملة، ونوفمبر 1289 معاملة.