«تيكوم»: 615 مليون درهم لتطوير المرحلة الرابعة من «مركز الابتكار»

أطلقت «مجموعة تيكوم»، المدرجة في سوق دبي المالي، المرحلة الرابعة من مشروع «مركز الابتكار» في مدينة دبي للإنترنت، لتلبية الطلب المتنامي على المساحات المكتبية من فئة الدرجة الأولى من قِبَل الشركات العالمية ضمن قطاعات اقتصادية واعدة.

وأفادت المجموعة، في بيان، بأن المرحلة الرابعة من المشروع، التي تبلغ مساحتها الإجمالية القابلة للتأجير 263 ألف قدم مربّعة، بقيمة 615 مليون درهم، تسهم في مواصلة ترسيخ مكانة «مدينة دبي للإنترنت» وجهة رائدة في المنطقة لأبرز شركات التكنولوجيا العالمية والإقليمية، كما يعزز تطويرها خطط نمو «المجموعة» الاستراتيجية، ويرفع استثماراتها الإجمالية في مشروع «مركز الابتكار» بمدينة دبي للإنترنت لتصل إلى (2) مليار درهم.

ولفتت إلى أن هذا الإعلان يأتي في أعقاب النجاح الذي حققته المرحلة الثالثة من «مركز الابتكار»، والتي تم تأجيرها بالكامل قبل الموعد المقرر لإنجازها في عام 2027، مشيرة إلى إنجاز المرحلة الثانية من المشروع وتأجيرها بالكامل لشركات مصنّفة ضمن قائمة «فورتشن 500»، ونخبة من روّاد الاقتصاد الرقمي، في حين تُعدّ المرحلة الأولى الركيزة الأساسية لانطلاق هذا المشروع الذي يُعتبر وجهة لأبرز شركات التكنولوجيا في العالم، مثل «غوغل» و«غارتنر».

وأكدت «مجموعة تيكوم» أن المرحلة الرابعة من «مركز الابتكار» ستسهم في تعزيز محفظة المجموعة من الأصول التجارية من فئة الدرجة الأولى، بما يعزّز قدرتها على تلبية احتياجات العملاء الجدد والقائمين في قطاع التكنولوجيا عند إنجازها بالكامل في عام 2028، في ظلّ الطلب المتنامي على المساحات المكتبية المتميّزة، مدفوعاً بالاستراتيجيات الحكومية.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة تيكوم»، عبدالله بالهول: «إن إطلاق المرحلة الرابعة من مشروع (مركز الابتكار) يجسّد التزام المجموعة الراسخ بدعم القطاعات الاقتصادية الحيوية الواعدة في دولة الإمارات ودبي».

وأضاف: «تواصل بيئة الأعمال العالمية الداعمة لنمو الأعمال في دولة الإمارات ودبي، إلى جانب الاستراتيجيات الحكومية الرائدة على غرار الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي وأجندة دبي الاقتصادية D33، إبراز قدرة الدولة والإمارة على استقطاب نخبة من أبرز المبتكرين والمستثمرين ضمن قطاعات اقتصادية مستقبلية. ويأتي هذا الاستثمار الاستراتيجي لترسيخ الدور المحوري الذي تضطلع به مدينة دبي للإنترنت في دعم نمو القطاع التكنولوجي، بما يعزّز قدرتها على تلبية الاحتياجات المتنامية للاقتصاد الرقمي».

وتابع: «تملك (مجموعة تيكوم) جميع المقوّمات والموارد التي تتيح لها الاستفادة من ظروف السوق المواتية، بفضل معدلات السيولة القوية، وخطتها الاستراتيجية الناجحة لتحقيق النمو المستدام. ونؤكد التزامنا الدائم بمواصلة توسيع محفظة المجموعة في القطاعات عالية النمو والداعمة للابتكار».

وستعتمد «مجموعة تيكوم» على مواردها الحالية المتاحة لتمويل عمليات تطوير المرحلة الرابعة من «مركز الابتكار»، بينما تواصل الحفاظ على مركزها المالي وسيولتها القوية.

يذكر أن إطلاق هذه المرحلة يأتي بعد إعلان «مجموعة تيكوم» عن تسجيل أداء مالي قوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.