«دناتا» تُدشّن غرفة مركزية لإدارة الفحص الأمني في منشأة الشحن

كشفت شركة «دناتا» العالمية، العاملة في مجال خدمات الطيران والسفر، عن غرفة مركزية جديدة لإدارة الفحص الأمني ضمن منشأة الشحن التابعة لها في مطار دبي الدولي، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، في خطوة تُعدّ تحولاً نوعياً في مسار التحول الرقمي لعمليات الشحن الجوي.

وأفادت «دناتا» بأنه من داخل مركز قيادة واحد عالي التقنيات، أصبح بإمكان ضباط شرطة دبي تشغيل ست وحدات للفحص بالأشعة السينية عن بُعد، ومراقبتها عبر المستودع بالكامل، وترتبط كل وحدة بنظام «ون كارغو»، وهو النظام الرقمي المتكامل لإدارة عمليات الشحن لدى «دناتا» الذي يُسهم في أتمتة الوظائف التشغيلية والتجارية، بما يتيح مشاركة البيانات فورياً، وتبسيط مسارات العمل، وتسريع عملية اتخاذ القرار.

ولفتت «دناتا» إلى أن عمليات الفحص الأمني في السابق كانت موزّعة على نقاط عدة داخل المستودع، ما يؤدي إلى استهلاك أكبر للموارد، وتراجع في الكفاءة التشغيلية، أما النهج المركزي الجديد، فجمع كل إجراءات الفحص في مركز واحد، الأمر الذي أسهم في تقليص زمن إنجاز الفحص ورفع القدرة الاستيعابية لمنظومة الفحص الأمني بنحو 3% سنوياً، وبحسب «دناتا»، يُسهم النظام الجديد في تقليل نقاط التلامس اليدوية، وتحسين استخدام الموارد داخل المنشأة، من خلال الحد من الحركة غير الضرورية للبضائع وتقليل استهلاك الوقود.

وقال الرئيس التنفيذي لعمليات الشحن في «دناتا»، غيوم كروزييه: «يُشكّل هذا المشروع محطة مهمة في مسيرة (دناتا) نحو عمليات شحن أكثر ذكاء وكفاءة، ومن خلال التعاون الوثيق مع شرطة دبي، تمكنّا من تطوير نموذج يُعزّز الأمن، ويرفع الكفاءة، ويجسّد التزام دبي الراسخ بالابتكار».

يشار إلى أن «دناتا» تخدم أكثر من 120 شركة طيران، وتُناول في منشأة الشحن التابعة لها بمطار دبي الدولي نحو 60 ألف طن من البضائع شهرياً.