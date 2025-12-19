9 تريليونات دولار أصول جديدة تنضم إلى «أبوظبي العالمي»

يدخل «أبوظبي العالمي» (ADGM) عقده الثاني بزخم كبير، معلناً عن انضمام 11 شركة مالية عالمية كبرى جديدة تمثّل أصولاً تحت الإدارة تتجاوز قيمتها تسعة تريليونات دولار.

وأفاد «أبوظبي العالمي»، في بيان، أمس، بأن هذا الارتفاع من 635 مليار دولار في العام الماضي و450 مليار دولار في عام 2023، يعد أحد أكبر التوسعات التي يشهدها أي مركز مالي دولي على مستوى العالم، خلال العام الجاري، كما يعزز مكانة «أبوظبي العالمي» بوصفه الأسرع نمواً في المنطقة، ومن أكثر الوجهات ديناميكية في مجال إدارة الأصول عالمياً.

ومع الارتفاع الكبير في إجمالي الأصول تحت الإدارة، المُمثَّلة في «أبوظبي العالمي»، يواصل المركز ترسيخ مكانته باعتباره أسرع مركز مالي دولي نمواً في المنطقة، وواحداً من أكثرها ديناميكية على مستوى العالم.

وخلال أسبوع أبوظبي المالي، الذي عقد بين الثامن و11 ديسمبر الجاري، كشفت شركات مالية عالمية عن خطط لتأسيس حضور لها في أبوظبي العالمي، حيث ستغطي مجالات إدارة الأصول، والخدمات المصرفية، واستثمارات البنية التحتية، والاستشارات المتعلقة بالاستدامة، والخدمات القانونية العالمية، لتضاف إلى شركات أخرى متميزة، أعلنت خلال الربع الرابع خططها للانضمام.

وقال رئيس مجلس إدارة «أبوظبي العالمي»، أحمد جاسم الزعابي، إن «الالتزامات المهمة التي أُعلن عنها خلال أسبوع أبوظبي المالي، تعكس تنامي دور أبوظبي مركزاً لتدفقات رؤوس الأموال العالمية، والثقة التي توليها الشركات الدولية لرؤيتنا طويلة الأمد، فعلى مدار السنوات الـ10 الماضية، أرست أبوظبي منظومة مالية مرنة وموثوقة ومتطوّرة، قائمة على أسس تنظيمية متينة».

وأضاف: «لا يعد انضمام شركات عالمية تدير أصولاً تزيد قيمتها على تسعة تريليونات دولار إنجازاً بحدّ ذاته، بل إشارة واضحة على الثقة بالمركز المالي الدولي لأبوظبي، وقدرته على دعم أنشطة مالية متطورة».