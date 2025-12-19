40 مليار درهم إيرادات فنادق الدولة في 10 أشهر

أكد وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، أن النتائج التي حققها قطاع السياحة والضيافة في الدولة، خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، تعكس متانة القطاع واستمرارية الطلب على الوجهات السياحية في مختلف إمارات الدولة، حيث استقبلت المنشآت الفندقية 26.1 مليون نزيل بنمو قدره 5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، فيما تم تسجيل أكثر من 89 مليون ليلة فندقية بنمو 6%، إلى جانب تحسن متوسط مدة الإقامة وارتفاع معدلات الإشغال لتصل إلى 79.3%، وبلوغ الإيرادات الفندقية نحو 40 مليار درهم، بما يؤكد قدرة القطاع على مواصلة النمو المستدام.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس الإمارات للسياحة، برئاسة بن طوق، وبمشاركة رؤساء ومديري عموم الهيئات السياحية المحلية في الدولة، حيث استعرض المجلس أداء القطاع السياحي خلال العام الجاري، وناقش عدداً من الملفات الاستراتيجية المرتبطة بتطوير الحوكمة السياحية، وتعزيز منظومة البيانات، ودعم استدامة القطاع، إلى جانب متابعة مخرجات الاجتماع السابق.

وقال بن طوق، إن قطاع السياحة في دولة الإمارات يواصل تسجيل مؤشرات أداء قوية خلال عام 2025، بما يعكس فاعلية السياسات الوطنية، ومستوى التنسيق القائم بين الجهات السياحية الاتحادية والمحلية، مشيراً إلى أن هذا الأداء الإيجابي يعزز مكانة الدولة وجهةً سياحيةً عالميةً، ويؤكد قدرتها على تحقيق نمو مستدام يقوم على تنويع المنتجات السياحية، وتحسين تجربة الزوار من مختلف الدول، والاستفادة من المقومات التنافسية التي تمتلكها إمارات الدولة السبع، والتي توفر وجهات عالمية تلبي حجم الطلب العالمي المتزايد، بما يرسخ مكانة الإمارات كإحدى أبرز الوجهات السياحية على مستوى العالم.

وأضاف بن طوق: «نعمل في المرحلة المقبلة على تطوير الحوكمة السياحية، وتعزيز منظومة البيانات الوطنية، ودعم التحول نحو ممارسات سياحية أكثر استدامة، وتوظيف البيانات والإحصاءات الدقيقة والتحليلات المستقبلية في دعم التخطيط وصناعة القرار، إلى جانب تعزيز التكامل في الجهود التسويقية على المستوى الوطني».

وخلال الاجتماع تم استعراض إطلاق النسخة السادسة من حملة «أجمل شتاء في العالم»، التي جاءت هذا العام تحت شعار «شتاؤنا ريادة»، وتهدف إلى تنشيط السياحة الداخلية، وتعزيز تنوع المنتج السياحي في مختلف إمارات الدولة، إلى جانب دورها في تحفيز ريادة الأعمال في القطاع السياحي، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة من الإسهام في تطوير تجارب سياحية مبتكرة.

كما استعرض الاجتماع التوقعات السياحية لعام 2026، في ضوء التحليلات المقدمة من مؤسسة «يورومونيتور»، التي أشارت إلى استمرار نمو السياحة على المستويين الإقليمي والعالمي، مع تزايد التركيز على السياحة القائمة على التجربة، والاستدامة، وتكامل الحلول الرقمية.

