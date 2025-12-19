مدينة إكسبو دبي تُطلق برنامجاً لإعداد كفاءات إماراتية في العقارات

أطلقت إدارة التطوير والتسليم العقاري في مدينة إكسبو دبي مسار «إكسبوجر»، وهو برنامج تدريب مهني شامل لمدة عامين، مخصص لإعداد قادة المستقبل من الكفاءات الإماراتية، حيث يستقطب حديثي التخرج من مختلف التخصصات، بهدف تزويدهم بالخبرات والمهارات القيادية المطلوبة في سوق العمل في مجال العقارات والتنمية الحضرية المستدامة في دولة الإمارات، لافتة إلى افتتاح طلبات التسجيل على هذا البرنامج بدءاً من 10 ديسمبر الجاري.

وأفاد بيان، أمس، بأن هذه المبادرة تستهدف مواطني دولة الإمارات المتخرجين في دفعتَي العامين الماضيين، ضمن تخصصات التخطيط العمراني والهندسة وإدارة الأعمال، إلى جانب مجالات التصميم والتطوير والتنفيذ والمبيعات والتسويق، وإدارة البرامج والمشتريات، وسيتاح للمشاركين فرصة العمل على المخطط الرئيس لمدينة إكسبو دبي، واكتساب خبرة عملية في مشروعات ضخمة على مستوى المدينة، تحت إشراف كبار المديرين في فريق التطوير العقاري في المدينة.

وبحسب البيان، سينضم المتقدمون المرشحون إلى «مدينة إكسبو» بموجب عقد مؤقت لمدة عامين، يتضمن العام الأول من المسار تدريباً تخصصياً وتناوباً وظيفياً عبر مختلف الأقسام والتخصصات، بينما يتعمق طلاب السنة الثانية في تخصص واحد بناء على تقييم أدائهم واهتماماتهم واحتياجات العمل. وعند إتمام البرنامج بنجاح، سيحظى الخريجون بفرصة الترقية المباشرة إلى مناصب رئيسة في «إدارة التطوير والتسليم العقاري» في المدينة.

وقال الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في «مدينة إكسبو دبي»، أحمد الخطيب: «تلتزم (مدينة إكسبو دبي)، بصفتها المطور الرئيس، بإنشاء مجتمعات ذكية مستدامة ومرنة، بما يُسهم في مسيرة التنمية والازدهار في دولة الإمارات».

وأضاف: «تستثمر هذه المبادرة الجديدة طاقات الجيل المقبل من الكفاءات الإماراتية، بإشراكهم في جميع جوانب قطاع التخطيط الحضري والعقارات والإنشاء، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لقيادة التنمية الحضرية المستدامة، بما يضمن بقاء مدينتنا في طليعة الابتكار والتصميم الذي يركز على الإنسان».

من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي للموارد البشرية رئيس التعليم والثقافة في «مدينة إكسبو دبي»، مرجان فريدوني: «يجسد برنامج (إكسبوجر) التزامنا بتنمية مهارات الشباب الإماراتي، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، فهو يتيح للكفاءات الإماراتية فرصة فريدة لاكتساب الخبرات العملية، والإسهام بشكل مباشر في بناء مدينة مستدامة، محورها الإنسان وتقوم على الابتكار، ونحن فخورون بإطلاق هذه المبادرة التي لا تقتصر على رعاية الجيل المقبل من القادة في (مدينة إكسبو)، بل تمتد أيضاً لتسهم في دفع عجلة التنمية في دولة الإمارات، وتطوير كوادر مهنية عالية الكفاءة، تسهم في بناء مستقبل الأمة».

وأكدت «مدينة إكسبو دبي» أن هذه المبادرة تدعم مساعي تطوير المدينة مركزاً رئيساً ضمن الخطة الحضرية لدبي 2040، وتتماشى بشكل مباشر مع أجندة دبي الاقتصادية (33) التي ستساعد في دمج آلاف الشباب الإماراتيين في سوق العمل، كجزء من التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والاستدامة والابتكار.