تعديل أحكام في لائحة الضريبة الانتقائية

أعلنت وزارة المالية صدور قرار مجلس الوزراء رقم (198) لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2017، بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية، وذلك استناداً إلى التعديلات الأخيرة على المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2025، الذي أدخل بعض التعديلات على أحكام الضريبة الانتقائية.

وأكدت الوزارة أن التعديلات تهدف إلى رفع كفاءة الامتثال الضريبي، وتعزيز وضوح الإجراءات للخاضعين للضريبة، بما يُسهم في تعزيز بيئة الأعمال واستدامة الإيرادات العامة، ويدعم توجهات الدولة نحو تطوير نظام ضريبي أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.