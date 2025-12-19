«صن لايف» تنال ترخيص «دبي للخدمات المالية»

حصلت شركة «صن لايف» لحلول التأمين للعملاء من ذوي الملاءة المالية العالية، على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية، معلنة عن عزمها تأسيس عملياتها وافتتاح مكتب لها في مركز دبي المالي العالمي.

وتوقّعت الشركة، في بيان صحفي، بدء عملياتها من مكتبها في المركز خلال ديسمبر الجاري.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع خدمات الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية لدى «صن لايف»، سوجوي جوش، إن الحصول على موافقة سلطة دبي للخدمات المالية للانضمام إلى مركز دبي المالي العالمي يُسهم في تقريبنا من شركائنا في المنطقة، وتعزيز مكانة «صن لايف» كشركة عالمية في مجال خدمات التأمين للأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري، إن قرار «صن لايف» للانضمام والعمل انطلاقاً من «دبي المالي العالمي» يؤكد مكانتنا مركزاً مالياً عالمياً رائداً، ولاشك أن ما يتمتع به المركز من وضوح في القوانين واللوائح التنظيمية، والكفاءة الضريبية، والبنية التحتية الحديثة، يمنح «صن لايف» الثقة لتوسيع حضورها الإقليمي والوصول إلى الأسواق الناشئة انطلاقاً من المركز، كما أن حضورها العالمي وتصنيفها المالي القوي سيُتيح للمتعاملين معها من ذوي الملاءة المالية العالية في المنطقة تأمين ثرواتهم وتنميتها.