طيران الإمارات تدعو عملائها للوصول للمطار قبل 4 ساعات من موعد رحلاتهم

دعت شركة طيران الإمارات مسافريها من دبي خلال الفترة من 18 ديسمبر وحتى منتصف نهار 19 ديسمبر 2025 إلى الوصول للمطار قبل موعد رحلاتهم بأربع ساعات على الأقل، نظراً للأحوال الجوية التي تشهدها الدولة.

وقد تؤثر الأحوال الجوية على انسيابية الحركة المرورية وظروف القيادة، لذا يُنصح العملاء بتخصيص وقت إضافي للتوجّه إلى المطار، أو استخدام مترو دبي كخيار بديل.

وخلال هذه الفترة، ستقدم طيران الإمارات موعد خدمة السيارة مع سائق الخاصة بعملاء الدرجتين الأولى والأعمال ممن لديهم حجوزات مؤكدة، بحيث يتم اصطحابهم قبل الموعد المجدول بساعة واحدة.

وتتمنى طيران الإمارات لجميع عملائها رحلات سلسة وآمنة خلال موسم العطلات المزدحم.