«مطارات دبي» تدعو المسافرين للتحقق من حالة الرحلات الجوية

أصدرت مؤسسة مطارات دبي تنويهاً للمسافرين بالتزامن مع الحالة الجوية الحالية.

وأكدت «مطارات دبي» في تدوينة على حسابها على موقع «إكس» أهمية التحقق من حالة الرحلات الجوية مباشرة مع شركات الطيران، إضافة إلى الوصول إلى مطار دبي الدولي مبكراً لإتاحة وقت كاف لإجراءات السفر.

كما أوصت «مطارات دبي» باستخدام «مترو دبي»، خياراً مفضلاً للتنقل، والاستعانة بالتطبيقات الذكية لمتابعة حركة المرور، وتخطيط المسارات بشكل أكثر كفاءة.