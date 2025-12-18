«جمارك دبي» تُعزّز حماية الملكية الفكرية ومكافحة البضائع المقلدة

وقّعت دائرة جمارك دبي مذكرة تفاهم مع مجلس أصحاب العلامات التجارية، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، ومكافحة البضائع المقلدة، وذلك ضمن مبادرة «Project Zero»، التي أطلقتها الدائرة لتكون نموذجاً عالمياً في مكافحة تداول السلع المقلدة.

وأفادت الدائرة، في بيان، بأن المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتشريعات في «جمارك دبي»، منصور المالك، ورئيس مجلس إدارة أصحاب العلامات التجارية، مالك حنوف، وقّعا المذكرة التي تأتي لتشكل إطاراً استراتيجياً للتعاون المؤسسي، وتبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين، بما يُسهم في تطوير آليات فعالة لحماية العلامات التجارية.

وقال المالك: «تُمثّل مذكرة التفاهم خطوة مهمة ضمن مسيرة (جمارك دبي) في دعم مبادرة (Project Zero) الهادفة إلى جعل دبي أول مدينة عالمية خالية من السلع المقلدة، فالتعاون مع مجلس أصحاب العلامات التجارية الذي يضم علامات تجارية عالمية عدة، يُعزّز قدرتنا على توحيد الجهود وتبادل المعرفة والخبرات لتطوير منظومة متكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية».

وأكد أن «حماية العلامات التجارية ليست مسؤولية جهة واحدة، بل هي شراكة استراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص تضمن بيئة أعمال عادلة ومستدامة، وترسخ ثقة المستثمرين وأصحاب العلامات التجارية في أسواق دبي».

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة أصحاب العلامات التجارية، مالك حنوف، أهمية هذه الشراكة، مشيداً بالتعاون مع «جمارك دبي» في تنفيذ مستهدفات المشروع الذي يُمثّل نقلة نوعية في مكافحة التقليد ودعم الاقتصاد الدائري والاستدامة. وقال إن «جمارك دبي» رائدة في مجال استخدام التكنولوجيا عبر الحلول الرقمية المبنية على التقنيات المتطورة للذكاء الاصطناعي، وممارسات رقابية متقدمة.