الاقتصاد الإماراتي ضمن الأسرع نمواً عالمياً في 2025

رسّخ الاقتصاد الإماراتي في عام 2025 مكانته كأحد أسرع الاقتصادات العالمية نمواً، مدفوعاً بازدهار أداء القطاعات غير النفطية، والاستثمارات الأجنبية والمحلية النوعية، والتشريعات والمحفزات الاقتصادية المرنة الداعمة لنمو الأعمال، وبيئة الاستقرار والأمان التي تنعم بها الدولة.

وسجلت التجارة الخارجية غير النفطية نمواً قدره 24.5%، خلال النصف الأول من عام 2025، لتصل إلى 1.7 تريليون درهم، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي 2024، أي 14 ضعف المعدل العالمي، فيما أظهر تقرير الاستثمار العالمي 2025 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، حصول دولة الإمارات على المرتبة الـ10 عالمياً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 167.6 مليار درهم.

بدوره، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد الدولة إلى 4.8% خلال عام 2025، كما ثبّتت وكالات «فيتش»، و«موديز»، و«إس آند بي جلوبال» التصنيف السيادي للدولة، في تأكيد على قوة الأداء الاقتصادي، واستدامة السياسات المالية.

وكشفت بيانات مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية 5.199 تريليونات درهم في نهاية سبتمبر 2025، وإجمالي الائتمان إلى نحو 2.478 تريليون درهم للفترة ذاتها، فيما أطلق المصرف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2026-2030 الهادفة إلى تعزيز وصول الأفراد إلى الخدمات المالية، وتعزيز منظومة الاستقرار المالي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.2% بقيمة بلغت 929 مليار درهم خلال النصف الأول 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5.7% بقيمة بلغت 720 مليار درهم، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 77.5%، فيما أسهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.5% خلال النصف الأول من عام 2025.

وأقرت الإمارات الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 بقيمة 92.4 مليار درهم، وهي الأكبر مقارنة بالسنوات السابقة.

وفي القطاع الصناعي، شهدت الدولة توقيع خمس مذكرات تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وعدد من البنوك الوطنية لتوفير حلول تمويلية تتجاوز 40 مليار درهم دعماً للقطاع الصناعي، في حين اختتمت منصة «اصنع في الإمارات» دورتها الرابعة بإجمالي مشاريع صناعية تفوق 11 مليار درهم، وبحضور قياسي تجاوز 122 ألف زائر.

واعتمد مجلس الوزراء، في مستهل العام الجاري، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 التي تهدف إلى جعل الدولة وجهة رائدة للاستثمارات ومحوراً استراتيجياً لتدفقات رؤوس الأموال.

وتضمنت الاستراتيجية 12 برنامجاً وطنياً و30 مبادرة تسهم في رفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من 112 مليار درهم في عام 2023 إلى 240 مليار درهم بحلول 2031، وزيادة مخزون الاستثمار الأجنبي إلى أكثر من 2.2 تريليون درهم.

وأعلن المجلس عن إنشاء الصندوق الوطني للاستثمار برأسمال مبدئي قدره 36.7 مليار درهم قابل للزيادة والمراجعة، بهدف تشجيع استقطاب الاستثمارات العالمية إلى دولة الإمارات، كما اعتمد استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال، الهادفة إلى تعزيز موقع الدولة كمركز عالمي رائد في المالية الإسلامية.

وبرز خلال عام 2025 إطلاق القائمة الإماراتية لشركات المستقبل التي تضم 50 شركة ناشئة في 15 قطاعاً اقتصادياً مستقبلياً، وإطلاق الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم» التي تهدف إلى تدريب واحتضان 10 آلاف رائد أعمال، وتوفير آلاف الفرص الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.

وشهدت الدولة تسجيل أكثر من 220 ألف شركة جديدة منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر الماضي، إضافة إلى تسجيل أكثر من 36 ألف علامة تجارية خلال الفترة ذاتها، بنسبة نمو 48.2% مقارنة بالعام السابق.

وواصلت الإمارات خطوات تمكين الاقتصاد الرقمي عبر إطلاق حزمة من المبادرات، من أبرزها «الأكاديمية الرقمية» لتدريب الكفاءات الوطنية، والمنصة الوطنية لفرص عمل الاقتصاد الرقمي بالتعاون مع «لينكدإن»، وبرنامج تحفيزي يستهدف تمكين أكثر من 100 ألف شركة ناشئة بحلول 2029، إضافة إلى مبادرة «المدير التقني للاقتصاد الرقمي».

وعززت الإمارات موقعها بوابة رئيسة لطرق التجارة الدولية عبر التوسع في إبرام الشراكات الاقتصادية الشاملة مع دول العالم، والإعلان عن برنامج «الإمارات مركز عالمي للتجارة» الذي يستهدف استقطاب أهم 1000 شركة عالمية في مجال التجارة الدولية، وإطلاق بوابة رقمية تربط شركات التصدير الإماراتية بالأسواق العالمية.

وبلغ عدد العلامات التجارية المسجلة الوطنية والدولية في الدولة حتى نهاية سبتمبر الماضي 402 ألفاً و311 علامة، كما تم تسجيل 19 ألفاً و957 علامة تجارية وطنية ودولية خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة نمو 129% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2024.