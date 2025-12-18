«طيران الإمارات الخيرية» تتيح أرقام عضويةٍ مميزةٍ في «سكاي واردز»

أعلنت مؤسسة طيران الإمارات الخيرية، أمس، إطلاق مزاد إلكتروني حصري بالتعاون مع شركة الإمارات للمزادات، يتيح فرصة اقتناء أرقامٍ عضويةٍ مميزةٍ في برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات»، بمزايا الفئة البلاتينية الصالحة لمدة 20 عاماً، ستوجه عائداته لدعم البرامج الإنسانية التي تنفذها المؤسسة لمصلحة الأطفال الأكثر احتياجاً حول العالم.

وأفادت المؤسسة، في بيان، بأنه تم فتح المزاد، أمس، أمام المشاركين من أنحاء العالم، ويستمر حتى 17 يناير 2026، حيث يمكن للراغبين التقدم بعروضهم للحصول على أرقام عضوية مميزة تتمتع بمزايا الفئة البلاتينية.

وستستخدم حصيلة المزاد لمصلحة 14 منظمة غير حكومية في تسع دول، تعنى بتوفير السكن والتعليم والرعاية الصحية والتغذية والتدريب المهني، بما يسهم في تحسين جودة حياة الأطفال وتمكينهم من مستقبل أفضل، ويتيح المزاد للمتبرعين فرصة الإسهام الفاعل في إحداث تغيير حقيقي ومستدام في حياة الأطفال حول العالم.

وقال رئيس «طيران الإمارات» ورئيس مجلس إدارة مؤسسة طيران الإمارات الخيرية، تيم كلارك: «يعد هذا المزاد مبادرة مبتكرة للتمويل تسهم في ربطنا بداعمين جدد حول العالم، فيما نعمل على توسيع أثر المؤسسة»، مشيراً إلى أن هذه التبرعات تساعد على الاستمرار في تمويل وتمكين الشركاء المحليين من المنظمات غير الحكومية الذين يمتلكون الخبرة الميدانية العميقة لضمان وصول الدعم إلى الأطفال بأكثر الطرق فاعلية.

وأضاف: «كل مزايدة في هذا المزاد لا تمثل فقط عضوية الفئة البلاتينية الحصرية، بل تجسد مساهمة تحدث فرقاً حقيقياً في حياة الأطفال وعائلاتهم».

من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإمارات للمزادات، عبدالله مطر المناعي، إن الشركة ملتزمة بدعم المبادرات الإنسانية في دولة الإمارات، مؤكداً أن الشركة ستواصل دورها كشريك استراتيجي للعديد من المبادرات الخيرية والتنموية ذات الأثر المستدام، وأضاف أن «التعاون مع مؤسسة طيران الإمارات الخيرية يعكس التزام الشركة بمسؤوليتها المجتمعية ودعم المشروعات الإنسانية المستدامة».