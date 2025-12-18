«بروبرتي فايندر»: الشقق السكنية الأكثر طلباً في سوق دبي العقارية

كشف تقرير حديث، صادر عن منصة «بروبرتي فايندر» العقارية، أن الطلب على شراء أو استئجار الشقق السكنية يواصل هيمنته على السوق العقارية في دبي، ما يعكس قوة هذا القطاع الذي يستند، منذ سنوات، إلى نشاط الشقق السكنية.

وأظهر التقرير أن الشقق استحوذت، خلال نوفمبر الماضي، على نحو 80% من إجمالي عمليات البحث عن الإيجارات، مقارنة بـ20% للفلل ومنازل «تاون هاوس»، مبيناً أن وحدات الاستوديو والشقق المكونة من غرفة نوم واحدة، شهدت زيادة في حصتها من إجمالي الطلب على الإيجار.

وأرجع التقرير ذلك إلى ارتفاع الإيجارات خلال العام الماضي، ما دفع الأفراد والعائلات الصغيرة إلى التوجه نحو وحدات أكثر كفاءة من حيث المساحة والكلفة، مع الحفاظ على جودة المعيشة والمواقع المتميزة.

وفي ما يتعلق بسوق الشراء، أوضح التقرير أن الشقق مثلت 58% من إجمالي عمليات البحث خلال نوفمبر على أساس سنوي، بينما تراجعت حصة الفلل بشكل طفيف.

وتركز نحو 70% من عمليات البحث عن الشقق في الوحدات المكونة من غرفة أو غرفتين، ما يعكس استمرار التوجه نحو المنازل المتوسطة الحجم ذات الأسعار المناسبة في المجتمعات الحيوية والمتصلة جيداً بالمدينة.

ووفقاً لبيانات «مورغيج فايندر» لشهر نوفمبر 2025، فإن شريحة ذوي الدخل الشهري بين 20 ألفاً و40 ألف درهم استحوذت على نحو 38% من إجمالي طلبات الرهن العقاري، مسجلة بذلك أكبر حصة بين جميع شرائح الدخل في السوق، مقارنة بنسبة 30% في شهر أكتوبر.

وأفادت البيانات بأن 85% من المتقدمين ضمن هذه الشريحة يبحثون عن عقارات للسكن الشخصي، في حين يتجه 15% منهم نحو الاستثمار العقاري، ما يعكس ديناميكية هذه الفئة، وازدياد عدد المستثمرين الجدد.

كما أوضحت أن شريحة ذوي الدخل المتوسط يميلون إلى شراء الشقق السكنية باعتبارها خياراً أكثر ملاءمة من حيث الكلفة وأسهل من حيث التوافر، وهو توجه مناسب للمهنيين والعائلات الصغيرة الساعية إلى الاستقرار والعيش والعمل في دبي على المدى الطويل.

وبحسب البيانات، فإن نسبة المشترين الذين يتقاضون دخلاً شهرياً يراوح بين 60 ألفاً و80 ألف درهم أو أكثر، والذين يخططون لشراء عقارات استثمارية، لا تتجاوز 2.04% فقط.

وبيّنت أن هذه النسبة ترتفع إلى 5.1% بين المشترين ضمن شريحة الدخل التي تراوح بين 20 ألفاً و40 ألف درهم، ما يعكس نشاطاً استثمارياً أكبر لدى فئة الدخل المتوسط.

في المقابل، أكدت البيانات أن أصحاب الدخول الأعلى يسهمون في الحفاظ على استقرار الطلب في سوق الفلل، حيث تُظهر البيانات أن المشترين الذين يراوح دخلهم الشهري بين 40 ألفاً و60 ألف درهم هم الأكثر إقبالاً على شراء الفلل، ويفضل 13.27% منهم المنازل المستقلة، مقابل 8.16% يفضلون الشقق ضمن الشريحة نفسها.

ولفتت إلى أن المشترين من ذوي الدخل المرتفع جداً، ممن يتجاوز دخلهم الشهري 80 ألف درهم، لاتزال الفلل خيارهم السكني المفضل، حيث يختارها 10.2% منهم، مقارنة بـ4.08% يفضلون الشقق.

وأوضحت بيانات شهر نوفمبر أن شراء العقارات السكنية الميسورة للاستخدام الشخصي، يمثل أولوية رئيسة للمشترين الذين يراوح دخلهم الشهري بين 20 ألفاً و40 ألف درهم.

. %70 من عمليات البحث تركزت على الشقق في الوحدات المكونة من غرفة أو غرفتَي نوم.