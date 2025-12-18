«مطارات دبي» تدخل موسم السفر الشتوي بمسارات جديدة وزيادة السعة التشغيلية               

أكدت مؤسسة مطارات دبي تعزيز جداول موسم الشتاء في مطارَي «دبي الدولي» و«آل مكتوم الدولي»، مع إضافة مسارات جديدة وزيادة السعة، ونمو حركة السفر الإقليمية.

وأوضحت المؤسسة، في بيان، أنها تدخل موسم السفر الشتوي مدعومة بإحدى أقوى شبكاتها على الإطلاق، لتعزز جاهزيتها، بهدف تلبية الطلب الموسمي المتصاعد، حيث يواصل كل من مطار دبي الدولي (DXB)، ومطار دبي ورلد سنترال – آل مكتوم الدولي (DWC)، توسيع نطاق عملياتهما عبر استقبال شركات طيران جديدة، وزيادة السعة التشغيلية، وتحسين الجداول بما يواكب كثافة الحركة المتوقعة.

وأفادت «مطارات دبي»، في بيان، بأن الرحلات المباشرة تحافظ على مكانتها كعنصر محوري في موسم الشتاء بمطار دبي الدولي، إذ باتت تمثل نحو 55% من إجمالي حركة المسافرين، ويأتي هذا النمو ضمن دورة سنوية منتظمة تدعمها الأجواء المعتدلة، وجدول حافل بالفعاليات الدولية التجارية والرياضية والترفيهية، إلى جانب سفر المقيمين لقضاء العطلات أو زيارة العائلة، فضلاً عن التدفق المستمر للأفراد الذين يختارون الإقامة في دبي على المديين المتوسط أو الطويل.

وبحسب «مطارات دبي»، تسهم دول أوروبا وآسيا الوسطى في دفع هذا الارتفاع خلال موسم الشتاء الحالي، إذ انضمت شركة «فلاي أريستان» إلى شبكة خطوط الطيران، في 29 نوفمبر الماضي، عبر رحلتين أسبوعياً من مدينة «أكتاو» في كازاخستان، بينما استأنفت الخطوط الجوية النمساوية عملياتها في الثاني من ديسمبر الجاري بخمس رحلات أسبوعياً من فيينا.

وفي السياق ذاته، تشهد السعة القادمة من شركات الطيران الأوروبية نمواً إضافياً، حيث دفعت شركة «فيرجن أتلانتيك» بطائرة «A350-1000» على خط دبي، ما رفع عدد المقاعد بنسبة 52%، فيما أعادت الخطوط الجوية البريطانية تشغيل طائرات «A380» على رحلاتها من مطار «لندن هيثرو»، لتعكس هذه الخطوات مجتمعة ثقة قوية من الأسواق الأوروبية مع اقتراب موسم الأعياد.

ولفتت «مطارات دبي» إلى أن الزيادة الموسمية في الطلب القادم من جنوب آسيا ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع، تسهم في تعميق مستوى الربط الجوي عبر مطار دبي الدولي، إذ أطلقت شركة «فاريش إيرلاين» رحلتين أسبوعياً من مدينة «ساري» في إيران اعتباراً من 30 أكتوبر، فيما أضافت «فلاي جناح» رحلتين أسبوعياً من «لاهور» بدءاً من الثاني من نوفمبر الماضي، في خطوة تعزز حركة السفر المباشر من المراكز الإقليمية التي تشهد عادةً ذروة ملحوظة في حركة السفر من وإلى دبي خلال موسم الشتاء.

وكشفت «مطارات دبي» أن السعودية تسجل أحد أبرز معدلات النمو هذا الموسم، إذ تعد ثاني أكبر سوق لمطار دبي الدولي، مستحوذةً على 7.8% من إجمالي حركة المسافرين لغاية أكتوبر من العام الجاري. وبلغ إجمالي حركة السفر بين السعودية وكل من مطاري «دبي الدولي» و«آل مكتوم الدولي» نحو 6.3 ملايين مسافر، محققةً نمواً سنوياً بنسبة 1.3%، فيما برز مطار دبي ورلد سنترال – آل مكتوم الدولي بزيادة استثنائية بلغت 459%، ليصل عدد المسافرين عبره إلى 173 ألف مسافر.

إلى ذلك، تسهم شركة «يورو وينجز» بدور بارز في دعم هذا النمو، عبر إطلاق خدمة يومية جديدة إلى مطار دبي الدولي من شتوتغارت، إلى جانب تشغيل ثلاث رحلات أسبوعياً إلى مطار دبي ورلد سنترال من «دوسلدورف»، وزيادة عدد الرحلات إلى برلين وكولونيا وهانوفر، مع توفير مقصورة «بريميم بيزكلاس» على خط برلين.

وقال نائب رئيس تطوير الأبحاث في «مطارات دبي»، روبرت وايتهاوس: «يشكل موسم الشتاء محطة مفصلية دائماً لقطاع الطيران في دبي، ويعكس اتساع الشبكة هذا الموسم التطور المتواصل في مستويات الطلب».

وأضاف: «يجسد النمو في حركة الرحلات المباشرة عبر مطارينا مزيجاً متوازناً من الزوار القادمين، وسفر المقيمين إلى الخارج، إلى جانب الأعداد المتزايدة ممن يختارون دبي موطناً لهم، ويؤكد ذلك على توسع شبكة الربط الجوي، وزيادة تنوعها وقدرتها على التكيف».

وتعكس التحسينات التي شهدتها جداول موسم الشتاء الحالي ثقة الشركاء من شركات الطيران في قوة الطلب على السفر إلى دبي وتنوعه، كما تسلط الضوء على جاذبية المدينة، للزوار والمسافرين بغرض الأعمال، إضافةً إلى العديد من الأفراد الذين اختاروا الإقامة فيها، بما يدعم النمو المستدام في حركة السفر المباشر، ويعزز مكانة دبي واحدة من أكثر أسواق الطيران ديناميكيةً على مستوى العالم.

«آل مكتوم الدولي»: 1.1 مليون مسافر في 10 أشهر

يتزايد الدور المحوري لمطار «دبي ورلد سنترال – آل مكتوم الدولي» ضمن منظومة الطيران الأوسع في دبي، مع توجّه عدد متنامٍ من شركات الطيران إلى الاستفادة من طاقته الاستيعابية المتاحة، واستخدامه كعنصر مكمل للخدمات القائمة في مطار دبي الدولي.

وخلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2025، استقبل المطار 1.1 مليون ضيف، محققاً نمواً بنسبة 36.6%، مدفوعاً بالطلب المتنامي من أسواق رابطة الدول المستقلة ودول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا الغربية، كما واصلت مؤشرات الشحن الجوي وحركة الطائرات تسجيل نمو متصاعد، ما يعزز الزخم الاستراتيجي للمطار ودوره المتنامي.