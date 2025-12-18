«أبوظبي للجودة» تتيح قياس «السُكّر» في المشروبات المحلاة

أعلن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، عبر مختبر الفحص المركزي، عن إطلاق خدمة فحص متطورة هي الأولى من نوعها على مستوى الدولة، لقياس وتحليل نسب السكريات الطبيعية والمضافة في العصائر والمشروبات المحلاة، وذلك باستخدام أحدث التقنيات العلمية المتقدمة عالمياً.

وأفاد المجلس، في بيان، أمس، بأن هذه الخطوة الاستراتيجية تأتي لدعم الهيئة الاتحادية للضرائب في تطبيق الضريبة الانتقائية المتدرجة على المشروبات المحلاة، وضمان تنفيذها بدقة وشفافية وعدالة، لافتاً إلى أن مختبر الفحص المركزي يوفر خدمات فحص عالية الدقة تُعد أساساً علمياً موثوقاً يمكّن الجهات التنظيمية من تطبيق السياسات واللوائح بفعالية، ويمنح القطاع الصناعي أدوات تقييم دقيقة تساعده على الامتثال، ويعزز ثقة المستهلك في جودة المنتجات المطروحة في الأسواق.

وقال الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالإنابة، المهندس فهد غريب الشامسي: «يعزز إطلاق هذه الخدمة المتقدمة منظومة الجودة الوطنية ويمكّن الجهات التنظيمية من تنفيذ السياسات باحترافية ودقة، عبر بنية تحتية مخبرية توفر بيانات علمية موثوقة لدعم اتخاذ القرار».

وأضاف: «يؤكد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة التزامه بتقديم خدمات مخبرية رائدة تعزز ثقة المجتمع في جودة المنتجات، وتدعم القطاع الصناعي في تحسين منتجاته بما يلبي متطلبات الصحة العامة والتنافسية».

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمختبر الفحص المركزي، المهندس عبدالله حسن المعيني: «تمكّن مختبر الفحص المركزي من تطوير منظومة فحص دقيقة وموثوقة تتيح نتائج علمية سريعة تدعم الجهات التنظيمية في تطبيق الضريبة المتدرجة، وتمكّن الصناعة من تحسين مكوناتها بوضوح وشفافية، ونفخر بأن يكون المختبر شريكاً رئيسياً في تعزيز صحة المجتمع وتمكين اقتصاد وطني مبني على الثقة بين الجهات التنظيمية والقطاع الصناعي والمستهلك».

تكتسب الخدمة الجديدة أهمية مضاعفة، كونها تمثل دعماً فنياً وموضوعياً لقرار ضريبي له أبعاد اقتصادية وصحية واسعة، في توجيه المستهلكين نحو الخيارات الأكثر صحة، ودفع الشركات لإعادة تصميم منتجاتها بما يقلل من محتوى السكر.