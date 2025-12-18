وفد إيرلندي يطلع على مشروعات «ديوا»

استقبل العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، سعيد محمد الطاير، وفداً رفيع المستوى برئاسة وزير المناخ والطاقة والبيئة والنقل في إيرلندا، داراغ أوبراين، وذلك في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، لبحث فرص التعاون في مجالات الطاقة المتجددة وتقنيات مكافحة تغيّر المناخ.

وسلّط الطاير، خلال اللقاء، الضوء على أبرز مبادرات الهيئة ومشروعاتها المبتكرة، التي تدعم رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ الاستدامة، وتسريع التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر، كما استعرض جهود الهيئة في تبنّي تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.