%5 زيادة متوقعة في صادرات المشغولات الذهبية بعد إدراج «عيار 14»

قالت مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي إن إدراج عيار 14 قيراطاً، ضمن قوائم الأسعار الخاصة بمشغولات الذهب المتداولة بمراكز التسوق وأسواق الذهب في الإمارة، سيسهم في رفع صادرات دبي من المشغولات الذهبية، ويفتح أسواقاً جديدة للإمارة.

وأوضحت المجموعة لـ«الإمارات اليوم» أن إدراج هذا العيار الجديد لن يوفر خيارات أكثر للمستهلكين فحسب، بل سيلبي أيضاً احتياجات المستوردين الذين كانوا في السابق يحصلون على هذا النوع من المشغولات الذهبية من أسواق خارجية، ما يعزّز مكانة دبي مركزاً إقليمياً وعالمياً لتجارة الذهب.

وتوقعت المجموعة أن يُسهم العيار الجديد في زيادة صادرات الإمارة بأكثر من 5% خلال العام المقبل، لافتة إلى أن الطلب على السبائك الذهبية في أسواق دبي شهد نمواً قياسياً، وصل إلى نحو 50% منذ بداية العام الجاري.

عامل داعم

وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي، توحيد عبدالله، إن «إدراج عيار 14 قيراطاً، ضمن قوائم شاشات الأسعار لعيارات مشغولات الذهب المتداولة بمراكز التسوق وأسواق الذهب في الإمارة، سيكون عاملاً داعماً في رفع صادرات دبي من المشغولات الذهبية، وفتح أسواق جديدة لها في مناطق العالم التي تُفضّل هذا النوع من المشغولات»، متوقعاً أن يُسهم العيار الجديد في زيادة صادرات الإمارة بأكثر من 5% خلال العام المقبل.

وأضاف: «الفوائد لا تقتصر فقط على المستهلكين داخل أسواق الدولة، من خلال إتاحة خيارات جديدة، بل تمتد لتشمل المستوردين من مختلف الدول، الذين كانوا يعتمدون على استيراد هذه المشغولات من أسواق خارجية، ما يُعزّز الدور الريادي لدبي مركزاً إقليمياً وعالمياً لتجارة الذهب، مع زيادة التنوع في المشغولات المتداولة في الأسواق، بشكل يلبي الاحتياجات المختلفة للمستوردين والمتعاملين».

ولفت عبدالله إلى أن «الطلب على عيار 14 قيراطاً مرتفع بين المستوردين والمتعاملين في دول شرق أوروبا ودول الكومنولث، إضافة إلى الأسواق الأميركية والآسيوية، ما يدعم زيادة المبيعات للسياح القادمين من تلك الدول إلى دبي، وفي الوقت نفسه يتيح للمستوردين تلك المشغولات، ويدعم النفاذ والتوسع إلى أسواق إضافية».

وأكد أن العديد من المتاجر بدأت فعلاً في طرح مشغولات العيار الجديد، بينما من المتوقع أن يشهد انتشاراً أوسع خلال الفترة المقبلة، خصوصاً بين الشركات التي تستهدف تلبية احتياجات المستوردين.

نمو قياسي

وفي ما يتعلق بأداء الأسواق المحلية، أكد عبدالله أن أسواق دبي شهدت منذ بداية العام الجاري نمواً قياسياً في الطلب على السبائك الذهبية بمختلف الأحجام، تجاوز 50% مقارنة بالعام الماضي، مرجعاً ذلك إلى زيادة وعي المستهلكين بأهمية الاستثمار في الذهب لأغراض الادخار، إضافة إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق خلال العام الجاري، ما رفع ثقة المستهلكين بهذه المنتجات.

وعن مبيعات المشغولات الذهبية، قال عبدالله، إنها سجلت نمواً يُقدّر بنحو 5% منذ بداية العام، وهو معدل جيد، معتبراً أن الفارق الكبير بين نمو مبيعات السبائك والمشغولات يعود لتأثير ارتفاع أسعار المعدن الأصفر.

وأضاف أن الزيادة في أعداد السياح خلال العام الجاري، أسهمت بشكل كبير في استمرار نمو الطلب على المشغولات والسبائك، حيث يحرص كثير من الزوار على اقتناء المشغولات الذهبية كهدايا تذكارية قبل العودة إلى بلدانهم، نظراً إلى ما تتمتع به دبي من سمعة قوية في جودة الذهب والمجوهرات المتاحة في أسواقها.

وأكد عبدالله أن المجموعة تُعطي أولوية لدعم الصناعات المحلية من المشغولات الذهبية، خصوصاً في ظل النمو اللافت الذي تشهده الأسواق المحلية في حصص المنتجات الذهبية المصنّعة في دبي وإمارات الدولة.

