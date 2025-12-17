«طيران الإمارات» تشغّل «بوينغ 777» المحدّثة إلى بيروت وبكين

أعلنت «طيران الإمارات»، أمس، عن تشغيل طائراتها «بوينغ 777» المحدّثة والتي تضم مقصورة الدرجة السياحية الممتازة، على رحلتيها «ئي كيه 953» و«ئي كيه 954»، بين دبي وبيروت، اعتباراً من السادس من يناير 2026، والرحلتين «ئي كيه 306» و«ئي كيه 307»، بين دبي وبكين، اعتباراً من الأول من فبراير2026، لافتة إلى أنه قد يتم تقديم موعد نشر الطائرات الجديدة إذا اكتملت عملية التحديث في وقت أبكر.

وأفادت «طيران الإمارات» بأنه بالنسبة للعاصمة اللبنانية بيروت، ستغادر الرحلة «ئي كيه 953» من دبي الساعة 15:40 بعد الظهر، لتصل إلى بيروت الساعة 17:00 مساء، أما رحلة العودة «ئي كيه 954» فستغادر بيروت الساعة 19:45 مساء لتصل إلى دبي الساعة 00:50 بعد منتصف الليل (بالتوقيت المحلي لدبي وبيروت).

وأوضحت أن هذه المواعيد توفر منظومة ربط سلسة مع مدن رئيسة تضم جاليات لبنانية كبيرة، مثل سيدني وملبورن وبريسبن، إضافة إلى نيويورك، ولوس أنجلوس، وبوسطن، وشيكاغو، وميامي، ومونتريال، فيما سيحصل المسافرون على تجربة سفر متناسقة في «الدرجة السياحية الممتازة» في كل مراحل رحلتهم، إذ تُشغَّل العديد من هذه المدن عبر طائرات «بوينغ 777»، و«إيرباص A380» المحدثة.

بدورها، تُعد بكين رابع مدينة في البرّ الرئيسي الصيني تستقبل أحدث طائرات «طيران الإمارات» ومنتجاتها من الجيل الجديد، فيما سيستمتع المسافرون من بكين وإليها، للمرة الأولى، بالدرجة السياحية الممتازة، إضافة إلى مقصورة درجة الأعمال الجديدة بتوزيع «1ـ 2 ـ 1».

وتغادر رحلة طيران الإمارات «ئي كيه 306» من دبي الساعة 03:20 لتصل إلى بكين الساعة 14:45، فيما تقلع رحلة العودة «ئي كيه 307» من بكين في الساعة 00:40 لتصل إلى دبي الساعة 05:30. (بالتوقيت المحلي لدبي وبكين).

وسيستمتع المسافرون من بكين بتجربة متكاملة في «الدرجة السياحية الممتازة» عند السفر إلى وجهات عالمية بارزة ضمن شبكة «طيران الإمارات»، بما في ذلك لندن هيثرو، نيويورك جون إف كينيدي، ساو باولو، جوهانسبرغ، مدريد، ماليه، لشبونة، إضافة إلى مدن رئيسة في المنطقة مثل الكويت، والرياض، وعمّان.

يشار إلى أن طائرة «بوينغ 777» المحدثة تتكون من 260 مقعداً في الدرجة السياحية، و24 مقعداً في الدرجة السياحية الممتازة، و40 مقعداً في درجة الأعمال بتوزيع «1 ـ 2 ـ 1»، وثمانية أجنحة في الدرجة الأولى.