مدينة «متعددة الأبراج» في دبي بـ 30 مليار درهم

أعلنت شركة بن غاطي العقارية عن تجديد تعاونها مع علامة «مرسيدس-بنز»، من خلال إطلاق مشروع «مساكن مرسيدس بنز- مدينة بن غاطي»، الذي يشكّل أول مدينة عمرانية متكاملة في تاريخ الشركة بقيمة استثمارية تبلغ 30 مليار درهم، فيما من المُقرر أن يتم الإطلاق الرسمي للمشروع في 14 يناير 2026.

وأفادت «بن غاطي العقارية» أن إطلاق هذا المشروع يأتي امتداداً للنجاح الذي حققته الشراكة الأولى، مشيرة إلى أن المدينة الجديدة تمتد على مساحة ما يقارب 10 ملايين قدم مربعة في منطقة «ميدان»، لتكون من أكبر المشاريع الحضرية في دبي، حيث يجري تطويرها وفق مخطط رئيس شامل يقوم على إنشاء مدينة متعددة الأبراج، تعتمد الهوية التصميمية لـ«مرسيدس-بنز»، وتعمل ضمن منظومة عمرانية متكاملة تجمع بين السكن الراقي، ووسائل التنقل المتقدمة، والبنية المجتمعية الحديثة في إطار عمراني واحد.

وبحسب «بن غاطي العقارية»، يستند المشروع إلى مفهوم «مدينة داخل المدينة»، حيث تتكامل مكونات الحياة اليومية ضمن بيئة حضرية مترابطة، تتيح سهولة الحركة وتعدد التجارب، فيما تم تطوير المخطط ليقدّم نموذجاً عمرانياً يجمع بين أسلوب الحياة العصري والمرافق الثقافية والترفيهية والتجارية، إلى جانب المساحات الخضراء والممرات الحيوية.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة، المهندس محمد بن غاطي، أن «تجديد التعاون مع (مرسيدس-بنز) يعكس رؤية مشتركة تقوم على التميز والابتكار وجودة التصميم».

من جانبه، قال عضو مجلس الإدارة المسؤول عن التسويق والمبيعات في «مرسيدس-بنز»، ماتياس جيسن: «إن تقديم تجارب استثنائية للعملاء يمثل ركناً أساسياً في نهج (مرسيدس-بنز)»، لافتاً إلى أن المشروع الجديد يعزز هذا النهج من خلال الارتقاء بتجربة السكن إلى مستوى يرسخ علاقة أعمق بين الإنسان وبيئته العمرانية.

وأضاف أن «المشروع يجسّد قدرة العلامة على تطوير وجهات سكنية تمنح شعوراً حقيقياً بالانتماء، وتوفّر بيئة يمكن للمرء أن يعتبرها منزلاً بكل ما يحمله المفهوم من معانٍ وتفاصيل».