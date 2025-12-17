مستهلكون يطالبون بخفض أسعار أكياس التسوق متعددة الاستخدام

طالب مستهلكون بخفض أسعار أكياس التسوق متعددة الاستخدام، التي تطرحها منافذ بيع بأسعار تصل إلى 12 درهماً للأكياس الكبيرة، وذلك بعد فرض حظر على استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، العام الماضي.

وأضافوا لـ«الإمارات اليوم» أن أسعار الأكياس تشكل عبئاً إضافياً على العائلات، لاسيما كبيرة العدد التي تتسوق احتياجاتها بشكل أسبوعي، وتحتاج إلى عدد كبير من الأكياس، في وقت تركز بعض منافذ البيع على توفير نوعيات محدودة مرتفعة الأسعار فقط.

وأوضحوا أنه يصعب في أحيان كثيرة على المستهلكين الاحتفاظ بالأكياس الخاصة بهم لإعادة استخدامها، نظراً لأن بعضهم يتسوق بعد انتهاء عمله مباشرة، لافتين إلى أنهم لاحظوا أن معظم المتسوقين أصبحوا يشترون الأكياس من منافذ البيع، بعد أن كان أغلبهم يحرصون في المرحلة الأولى من تطبيق حظر الأكياس البلاستيكية، على توفيرها مسبقاً قبل التسوق.

بدورهم، قال مسؤولو منافذ بيع إن شراء أكياس التسوق اختياري، لافتين إلى أن هناك تنوعاً كبيراً في أنواع وأحجام وأسعار الأكياس لدى منافذ البيع، تتيح للمستهلك شراء ما يناسبه.

وأضافوا أن بعض الأنواع قد لا يتوافر في حالات التسوق في أوقات متأخرة ليلاً، نتيجة للإقبال الشديد على الشراء، لاسيما في العطلات الرسمية والأعياد وعطلات نهاية الأسبوع، وقالوا إن أسعار الأكياس معقولة ومناسبة تماماً للجميع، كما أنها ذات جودة عالية وشديدة التحمل، ما يجعل أسعارها منطقية.

مطالب مستهلكين

وتفصيلاً، طالب المستهلك، محمد الحمادي، بخفض أسعار الأكياس متعددة الاستخدام التي تبيعها منافذ البيع بأسعار تبدأ من نصف درهم للكيس الواحد، وتصل إلى 12 درهماً للأكياس الكبيرة، مع ضرورة توفير أكياس من مختلف الأحجام والأسعار.

وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن أسعار الأكياس تشكل عبئاً على العائلات كبيرة العدد التي تتسوق احتياجاتها أسبوعياً، حيث تحتاج عدداً كبيراً من الأكياس الصغيرة والكبيرة، مشيراً إلى أنه يصعب الاحتفاظ بالأكياس في كثير من الأحيان للتسوق مرة أخرى، أو تخزينها، نظراً لأنه يتسوق بعد انتهاء عمله مباشرة في معظم الأحيان.

أسعار متفاوتة

من جانبها، اتفقت المستهلكة، ريم عبدالله محمد، على ضرورة خفض أسعار الأكياس متعددة الاستخدام التي تبيعها منافذ البيع، وتوفير مختلف الأنواع والأحجام بأسعار متفاوتة.

وقالت إن بعض منافذ البيع لا يتيح للمستهلك الاختيار، أو يوفر تنوعاً في الأكياس وأسعارها، حيث يوفر نوعاً واحداً أو نوعين على الأكثر، في وقت يركز فيه بعض منافذ البيع على الأكياس مرتفعة الأسعار، ويدعي وجود نقص في «منخفضة الأسعار».

ورداً على سؤال حول سبب عدم احتفاظه بالأكياس متعددة الاستخدام لإعادة استخدامها، قال إن التسوق للبيت، لاسيما البقالة، يكون في أحيان كثيرة بعد برنامج للعائلة في مراكز التسوق التجارية، ما يصعب معه الاحتفاظ بالأكياس فترة تزيد على ساعتين أو ثلاث ساعات، وفي حالات قد لا تتوافر تلك الأكياس داخل السيارة.

أما المستهلك، سامر العلي، فقال إن معظم المتسوقين أصبحوا يشترون الأكياس متعددة الاستخدام من منافذ البيع، بعد أن كان العديد منهم يحرص في المرحلة الأولى من تطبيق حظر استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، على التسوق بأكياس خاصة اشتراها سابقاً، لافتاً إلى أن عودة المستهلكين لشراء الأكياس يجعل حجم مبيعاتها كبيراً ومربحاً لمنافذ البيع حتى مع خفض أسعارها.

وطالب العلي بتوفير نوعيات مختلفة من الأكياس ذات أسعار مختلفة، حتى لا يضطر المتسوقون إلى شراء أنواع معينة لا تناسبهم من حيث الحجم والسعر.

الشراء اختياري

إلى ذلك، قال مسؤول في أحد منافذ البيع الكبرى التي لها فروع في عدد من إمارات الدولة، راجيف تمارا، لـ«الإمارات اليوم»: «شراء أكياس التسوق ليس إجبارياً، بل هو اختياري»، لافتاً إلى تنظيم حملات توعوية عدة خلال الفترة الأولى من تطبيق حظر استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، تشجع المستهلكين على التسوق بالأكياس الخاصة بهم التي اشتروها مسبقاً.

وأضاف: «أسعار الأكياس معقولة ومناسبة، كما أن هناك تنوعاً كبيراً في أنواع وأحجام أكياس التسوق، وبالتالي يوجد تنوع واختلاف في أسعارها حتى يشتري كل مستهلك ما يناسبه».

من جهته، اعتبر المسؤول في منفذ بيع آخر، علي داود، أن الأسعار مناسبة في ضوء التنوع الكبير في أحجام وأشكال الأكياس، مؤكداً أن من النادر عدم توافر الأكياس الصغيرة ومنخفضة السعر إلا في حالات التسوق في أوقات متأخرة ليلاً، نتيجة للإقبال الشديد على الشراء، لاسيما في العطلات الرسمية والأعياد وعطلات نهاية الأسبوع.

وتابع: «الأكياس عموماً ذات جودة عالية وشديدة التحمل، وهو ما يجعل أسعارها منطقية تماماً»، مبيناً أنه لم تصل إلى منفذ البيع أي شكاوى بشأن نوعية الأكياس أو جودتها.

واتفق مسؤول في منفذ بيع آخر، فضل عدم نشر اسمه، على توافر مختلف الأكياس متعددة الاستخدام وبأسعار متنوعة، داعياً المتسوقين إلى تغيير ثقافة التسوق، وجعل التسوق عملية تستحق التحضير المسبق، من حيث قائمة السلع المطلوب شراؤها، والحرص على إبقاء الأكياس التي يشتريها خلال عملية التسوق لإعادة استخدامها مرة ثانية، وتوفير سعرها.