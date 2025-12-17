«الإمارات دبي الوطني» يقود تسهيلات تمويلية لبلدية إسطنبول

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أمس، عن نجاحه في ترتيب تسهيلات تمويلية مشتركة بهيكل مزدوج تقليدي ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بقيمة 75 مليون دولار و20 مليون يورو، نيابة عن بلدية إسطنبول الكبرى، وتم توقيعها في 20 أكتوبر 2025، مشيراً إلى أنه عمل كوكيل لهذه التسهيلات.

وأفاد البنك، في بيان، بأن هذه التسهيلات التمويلية المشتركة التي تبلغ مدتها خمس سنوات، تمثل دخول بلدية إسطنبول الكبرى إلى سوق القروض الإسلامية المشتركة، ما يرسي سابقة لتمويلاتها المستقبلية ومعياراً جديداً في سوق التمويل البلدي التركي.

وأضاف أنه سيتم استخدام عائدات هذا التمويل في تطوير أحد مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية القائمة في إسطنبول، لافتاً إلى أن التمويل يتضمن هيكلاً هجيناً يجمع بين شرائح إسلامية (متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) وأخرى تقليدية بعملتين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، هيتيش أساربوتا: «تؤكد هذه الصفقة على الرؤية الاستشرافية لبلدية إسطنبول الكبرى وقوتها المالية، وكذلك تسلط الضوء على ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين في بلدية إسطنبول ومنصة التمويل المشترك الرائدة التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني، ونتطلع إلى دعم النمو المتواصل لإسطنبول وتيسير حلول تمويلية مبتكرة في المنطقة».

من جانبه، قال المدير المالي لبلدية إسطنبول الكبرى، إمري يشيلوردك: «يسعدنا التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني والبنوك المشاركة في أول تسهيلات قرض مشترك لبلدية إسطنبول الكبرى، ما يمثل إنجازاً كبيراً، وتعكس هذه الصفقة الناجحة التزامنا بالتمويل البلدي الشفاف والمستدام والمبتكر، فضلاً عن إبراز الثقة الكبيرة التي يوليها المقرضون الإقليميون والدوليون لإسطنبول واستراتيجيتنا طويلة الأجل».

وشارك في ترتيب التمويل كل من بنك الإمارات دبي الوطني، البنك الأهلي الكويتي (فرع مركز دبي المالي العالمي)، بنك «إنتيسا سان باولو إس.بي.إيه (فرع دبي)، مصرف الشارقة الإسلامي.