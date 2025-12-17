حل مستدام لإدارة أصول تكنولوجيا المعلومات

أعلن مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، الشركة التابعة لـ«ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، أمس، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «إنفايروسيرف» العالمية المتخصصة في إدارة النفايات الإلكترونية والأصول التقنية بأسلوب مستدام، بهدف تقديم أول حل متكامل وآمن ودائري لإدارة دورة حياة أصول تكنولوجيا المعلومات في المنطقة. ويتيح هذا التعاون نموذجاً متطوراً تُنشر فيه الأصول التقنية وتستخدم وتستعاد، ثم يعاد إدماجها في سلسلة القيمة بأقل قدر ممكن من الهدر. ويوفّر هذا النموذج المتكامل للمؤسسات قدرة أكبر على تعظيم العائد من استثماراتها التقنية، مع تقليل الأثر البيئي.