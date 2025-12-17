محطات شحن فائقة السرعة للسيارات الكهربائية على مستوى الدولة

قال وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل المزروعي، إن إنتاج الإمارات الحالي من الطاقة المتجددة وصل إلى 6.8 غيغاواط، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة يبلغ 189 مليار درهم.

جاء ذلك خلال أعمال النسخة الثالثة من منتدى الإمارات للطاقة 2025، التي نظمتها الوزارة في أبوظبي، أمس، بمشاركة واسعة من صناع القرار وقادة القطاع والشركاء الاستراتيجيين.

إلى ذلك، كشفت وزارة الطاقة والبنية التحتية، لـ«الإمارات اليوم»، على هامش المنتدى، أنه سيتم نشر محطات مخصصة للشواحن الكهربائية فائقة السرعة على مستوى الدولة، وستُخفض وقت شحن السيارات الكهربائية إلى 10 دقائق تقريباً، لافتاً إلى أنه سيتم إطلاق أول محطة في عجمان، الشهر المقبل.

منصة جامعة

وتفصيلاً، نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية في أبوظبي، أمس، النسخة الثالثة من منتدى الإمارات للطاقة 2025، بمشاركة واسعة من صُناع القرار وقادة القطاع والشركاء الاستراتيجيين، في منصة وطنية جامعة، تهدف إلى تسريع مسار التحول في قطاع الطاقة، وتعزيز جاهزيته لمتطلبات المستقبل.

وشهد المنتدى إطلاق النسخة السادسة من تقرير حالة الطاقة في دولة الإمارات، الذي يُقدّم قراءة شاملة لأبرز المستجدات والتحولات في القطاع، عبر سبعة فصول تستعرض السياسات الوطنية والرؤى الاستراتيجية، والابتكارات التكنولوجية الداعمة لإعادة صياغة منظومة إنتاج واستهلاك الطاقة، بما ينسجم مع هدف الدولة في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

الطاقة المتجددة

وقال وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل المزروعي، خلال المنتدى، إن دولة الإمارات وضعت خطة «استراتيجية الطاقة 2050»، التي تستهدف زيادة الطاقة المتجددة ثلاثة أضعاف، مشيراً إلى أن إنتاج الدولة الحالي من الطاقة المتجددة وصل إلى 6.8 غيغاواط.

وأضاف أن الإمارات من أوائل الدول التي تُولّد الطاقة الشمسية على مدار اليوم، بوجود بطاريات التخزين، والاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي.

ولفت المزروعي إلى أن مراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة، وهذا ما تسعى الإمارات إلى توفيره، من خلال زيادة استثماراتها، سواء في الطاقة النظيفة أو التقليدية.

وذكر أن حجم استثمارات الإمارات في قطاع الطاقة المتجددة يصل إلى 189 مليار درهم، بينما تعمل الوزارة على زيادة كفاءة الطاقة، من خلال مبادرة تقليل الاستهلاك في المباني الحكومية، مؤكداً أنه لا توجد حالياً خطط لزيادة إنتاج الطاقة النووية في «استراتيجية الطاقة».

التزام راسخ

وقال المزروعي إن منتدى الإمارات للطاقة يعكس التزام الدولة الراسخ ببناء قطاع طاقة مستدام ومرن، قادر على مواكبة التحولات العالمية، مشيراً إلى أن تقرير حالة الطاقة في الإمارات يُعدّ مرجعاً وطنياً يوثّق حجم التقدّم المحقق، ويرسم ملامح المرحلة المقبلة من مسيرة التحول في القطاع، القائمة على الشراكات الفاعلة والابتكار، وصياغة السياسات المستندة إلى البيانات، بما يُعزّز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً في الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة.

وأضاف أن ما تحققه دولة الإمارات في قطاع الطاقة اليوم، هو ثمرة رؤية قيادية استباقية آمنت بأن أمن الطاقة والاستدامة مساران متكاملان، لافتاً إلى أن الدولة - من خلال الاستثمار في الحلول العملية، والتوسّع في مشروعات الطاقة النظيفة، واتباع نهج متوازن يراعي متطلبات النمو الاقتصادي وخفض الانبعاثات - تواصل تقديم نموذج عالمي واقعي للتحول في الطاقة، عبر تحويل الالتزامات المناخية إلى فرص تنموية، وتعزيز الشراكات الدولية التي تُسهم في تسريع العمل المناخي، وضمان مستقبل آمن ومستدام للأجيال المقبلة.

محطات شحن

إلى ذلك، كشفت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن أنه سيتم نشر محطات مخصصة للشواحن الكهربائية فائقة السرعة على مستوى الدولة، تُخفض وقت شحن السيارات الكهربائية إلى 10 دقائق تقريباً.

وقالت لـ«الإمارات اليوم»، على هامش المنتدى، إنه يجري العمل حالياً لإطلاق أول محطة في صورة «هب» متكامل، الشهر المقبل، في إمارة عجمان، على أن يتم افتتاح مزيد من المحطات على مستوى إمارات الدولة بالتتابع، وذلك عن طريق شركة الإمارات للشواحن الكهربائية.

جلسات

وتضمّنت النسخة الثالثة من منتدى الإمارات للطاقة 2025، جلسة شبابية خصصت لتمكين الشباب وإشراكهم في صياغة مستقبل الطاقة في الدولة، حيث استعرض المشاركون من الجيل الشاب رؤاهم وأفكارهم حول قضايا التحول الطاقي، والتغير المناخي، والتنمية المستدامة، بما يعكس إيمان الدولة بدور الشباب كشركاء في صناعة المستقبل.

كما اشتمل المنتدى على جلستين تقنيتين ناقشتا آفاق الاستثمار وديناميكيات الأسواق في مرحلة التحول في قطاع الطاقة، إلى جانب دور الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث والتطوير في دعم منظومة الطاقة المستقبلية، على أن تُسهم مخرجات هذه الجلسات في توجيه سياسات ومبادرات الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

سهيل المزروعي:

. «استراتيجية الطاقة 2050» تستهدف زيادة الطاقة المتجددة ثلاثة أضعاف.

. 6.8 غيغاواط إنتاج الإمارات الحالي من الطاقة المتجددة، و189 مليار درهم الاستثمارات في القطاع.