مشروع لتصنيع أقطاب الكربون في الإمارات

أعلنت شركتا «الإمارات العالمية للألمنيوم» و«صنستون» الصينية، أكبر منتج مستقل للأقطاب الجاهزة في العالم، بدء إنشاء مشروع تصنيع أقطاب الكربون في الإمارات، خلال العام المقبل.

وتبلغ القدرة الإنتاجية للمصنع 300 ألف طن من الأقطاب سنوياً، لتحل محل معظم واردات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من الأقطاب، بينما من المتوقع بدء الإنتاج في عام 2028.

ويتماشى المشروع مع مبادرة «اصنع في الإمارات» واستراتيجية النمو الصناعي لدولة الإمارات «مشروع 300 مليار»، ويرسخ مكانة دولة الإمارات بين الدول القليلة المصدّرة لأقطاب الكربون على مستوى العالم.

وأفاد بيان بأن الشركتين وقّعتا اتفاقية المشروع المشترك، أمس، حيث تمتلك «الإمارات العالمية للألمنيوم» 45% من الأسهم، بينما تمتلك «صنستون» 55%، مع توقعات باستثمار نحو 300 مليون دولار لبناء المصنع الجديد، تناسباً مع حصص الملكية لكل من الشركاء.

وتستخدم أقطاب الكربون في عمليات صهر الألمنيوم، وتُنتج شركة الإمارات العالمية للألمنيوم نحو 1.35 مليون طن من الأقطاب المستخدمة في عملياتها سنوياً بمصانعها في جبل علي والطويلة، بينما تستورد بقية متطلباتها الحالية من الخارج.

وستبني «صنستون» المصنع نيابة عن المشروع المشترك، بينما ستكون «الإمارات العالمية للألمنيوم» مستثمراً مالياً ومشترياً.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالناصر بن كلبان: «يوفر هذا المشروع فرصاً جديدة لتصدير المنتجات المصنوعة في الدولة وتعزيز مشترياتنا المحلية، وزيادة إسهامنا في الاقتصاد الوطني، إلى جانب دعم أمن إمدادات أقطاب الكربون على المدى الطويل».

وأضاف: «نعتمد من خلال التعاون مع شركة (صنستون) على خبراتنا القوية المشتركة في هذا المجال، لتأسيس أول مصنع لها خارج الصين في دولة الإمارات، ويُعدّ هذا المشروع تجسيداً عملياً لأهداف مبادرة (اصنع في الإمارات)، واستراتيجية النمو الصناعي (مشروع 300 مليار)، من خلال تحويل الطلب الصناعي المحلي إلى فرص استثمارية لتطوير منظومة صناعية تدفع نطاق الصادرات».

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة «صنستون»، لانغ جوانغهو: «نتشرف بتأسيس أول مشروع توسع عالمي للشركة في دولة الإمارات، وبالتعاون مع شركة الإمارات العالمية الرائدة التي تمتد خبرتها الصناعية لأكثر من 50 عاماً، وتحمل رؤية واضحة لتشكيل مستقبل صناعة الألمنيوم».

وأضاف: «تُمثّل هذه الشراكة خطوة مهمة للطرفين في الاستجابة للتحول الأخضر في قطاع التصنيع العالمي، ونتطلع للعمل بكامل طاقتنا على إرساء معايير جديدة للكفاءة، وبناء أسس راسخة لعمليات مستدامة على المدى الطويل».