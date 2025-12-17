«دبي للسلع» و«كريبتو» يعززان ترميز السلع في الأسواق العالمية

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة عن إبرام شراكة استراتيجية مع منصة تداول العملات الرقمية العالمية «كريبتو.كوم»، وذلك بهدف تعزيز تطبيقات الرمزية في أسواق السلع العالمية، ووضع الأسس لبنية تحتية متقدمة للتجارة من الجيل المقبل.

وذكر المركز، في بيان، أمس، أنه بموجب مذكرة تفاهم تم توقيعها حديثاً، سيبحث الطرفان سبل توظيف تقنية «البلوك تشين» للحد من تعقيدات التسوية، وتعزيز شفافية الأسعار، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق عبر قطاعات السلع الرئيسة، بما يشمل المعادن الثمينة والألماس والطاقة والمنتجات الزراعية.

كما سيقيّم الطرفان إمكانية إدراج السلع المُرمزة على منصة «كريبتو.كوم» (رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة واستيفاء متطلبات الإدراج الصارمة)، إلى جانب استكشاف نماذج الحفظ، وآليات دعم السيولة، وإمكانية تسهيل مدفوعات الأصول الرقمية عبر المنصات الرقمية التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة وحالات استخدام مختارة لأعضائه.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم: «يمثل التسارع اللافت في اعتماد تقنيات الترميز فرصة هيكلية لتحديث آليات تمويل السلع وتداولها وتسويتها، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق العالمية، وفي قطاع لايزال يعتمد إلى حد كبير على أنظمة تقليدية ودورات تسوية بطيئة، فإن نقل الأصول الحقيقية إلى سلاسل (البلوك تشين) يشكل خطوة عملية نحو بيئة تداول أكثر كفاءة».

وأضاف: «من خلال شراكتنا مع (كريبتو.كوم)، سنستكشف تطبيقات عالية القيمة تمتد من الإصدار الآمن وإدارة السلع المُرمزة، إلى نماذج جديدة للحفظ والسيولة ومدفوعات الأصول الرقمية».

من جانبه، قال الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في «كريبتو.كوم»، إريك أنزياني: «يتيح التعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة، بوصفه جهة عالمية رائدة في تسهيل التجارة ومركزاً معترفاً به للابتكار، منصة استثنائية لاستكشاف هذه الفرص بشكل مسؤول وعلى نطاق واسع»، مضيفاً: «نسعى معاً إلى تطوير بنية تحتية تدعم المرحلة المقبلة من الرمزية والتجارة العالمية والخدمات المالية الرقمية».