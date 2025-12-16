مكتوم بن محمد: دبي ترسّخ مكانتها مركزاً عالمياً للذهب والمعادن الثمينة

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن إطلاق بنك الإمارات دبي الوطني أول سبيكة ذهبية تحمل علامة مؤسسة مصرفية وطنية، يمثل إضافة نوعية لأدوات الاستثمار والادخار، ويعكس نضج منظومة الأصول في دبي.

وقال سموه، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «أطلق بنك الإمارات دبي الوطني أول سبيكة ذهبية تحمل علامة مؤسسة مصرفية وطنية، الأمر الذي يمثل إضافة نوعية لأدوات الاستثمار والادخار، ويعكس نضج منظومة الأصول في دبي».

وأضاف سموه: «دبي تبني أسواقاً مالية متقدمة تقوم على التنويع والابتكار وتعزيز الثقة، وبهذا النهج، نواصل تنفيذ أجندة دبي الاقتصادية عبر تطوير أسواق تنافسية، وجذب رؤوس الأموال، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للذهب والمعادن الثمينة».

وكان بنك الإمارات دبي الوطني أصدر، في خطوة تاريخية في سوق المال والمعادن الثمينة بدولة الإمارات، «سبيكة بنك الإمارات دبي الوطني» الذهبية، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وكبار المسؤولين في المجموعة.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن «سبيكة بنك الإمارات دبي الوطني» تعد أول سبيكة ذهبية تحمل العلامة التجارية الخاصة لمؤسسة مصرفية في دولة الإمارات، وهي مصممة للمدخرين والمستثمرين، وتشكل محطة مهمة في مسيرة نمو قطاع الذهب بدبي.

وبحسب البيان يسهم إطلاق السبيكة الذهبية بتعزيز سمعة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار في الذهب، وتتماشى هذه الخطوة كذلك مع الرؤية الوطنية الأوسع لتحفيز الابتكار المالي، وتنويع الأصول، وتسريع أجندة التحول الرقمي، ما يعزز مكانة بنك الإمارات دبي الوطني كلاعب رئيس في تنفيذ هذه الأجندة.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، إن إطلاق سبيكة بنك الإمارات دبي الوطني الذهبية يشكل محطة مهمة في مسيرة التحوّل التي يخوضها بنك الإمارات دبي الوطني، ويعكس الإصدار مكانة البنك في القطاع المصرفي وقدرته على إطلاق منتجات نوعية تلبي تطلعات المستثمرين وتحقق التنافسية العالمية في القطاع المصرفي.

وأضاف سموه: «يعتبر هذا الإصدار خطوة في مسار جهودنا نحو تحقيق مزيد من الابتكار والتنافسية في أسواق الذهب بدعم من القيادة الحكيمة في دولة الإمارات، وتعزز هذه السبيكة إرثنا الغني، وتعكس جهودنا المتواصلة في دعم الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة النمو الاقتصادي طويل الأجل، وتسريع مسار التنمية في المنطقة».

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم: «لطالما كان بنك الإمارات دبي الوطني جزءاً من مسيرة نمو دولة الإمارات منذ عام 1963 عندما أصدرنا أول خطاب اعتماد، وقد أسهم ذلك في فتح آفاق تجارة الذهب، ونواصل اليوم هذا الإرث كأول بنك يُصدر سبيكة ذهبية تحمل علامته التجارية، كمنتج استثماري، لنجمع بذلك بين عراقة التقاليد والابتكار».

وستكون سبيكة بنك الإمارات دبي الوطني الذهبية متاحة للبيع أمام جميع عملاء البنك بشكل شهادة ذهب قابلة للاستبدال في أي وقت، وتتيح للمستثمر حفظ السبيكة الذهبية لدى البنك أو استلام الذهب، بناءً على طلب العميل.

كما ستكون شهادة الذهب من بنك الإمارات دبي الوطني متاحة لجميع عملائه، من خلال مديري علاقاتهم، وعلى المنصة الرقمية أيضاً، وستكون السبيكة متاحة بفئات 10 غرامات و50 غراماً و100 غرام، مختومة مع شعار بنك الإمارات دبي الوطني، كما تأتي كل سبيكة مع شهادة لإثبات أصالتها وملكيتها.

• السبيكة مصممة للمدخرين والمستثمرين.. ومتاحة بفئات 10 و50 و100 غرام.

أحمد بن سعيد:

• إصدار السبيكة يعكس مكانة بنك الإمارات دبي الوطني في القطاع المصرفي، وقدرته على إطلاق منتجات نوعية تلبي تطلعات المستثمرين.