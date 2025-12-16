تفاهُم لتحويل مكافآت الوقود إلى استثمار عقاري

أعلنت شركة الإمارات للبترول «إمارات»، و«بريبكو بلوكس»، الذراع المختصة بالاستثمار العقاري الجزئي ضمن منصة «بريبكو» المتخصصة في تكنولوجيا العقار، عن توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق أول تعاون من نوعه في الدولة، يربط بين مكافآت الوقود والاستثمار العقاري.

وأفاد بيان، أمس، بأن هذا التعاون يتيح للآلاف من عملاء «إمارات» إمكانية «الاستثمار أثناء التنقل»، حيث يحصلون على مكافأة ترحيبية بقيمة 350 درهماً لبدء رحلتهم الاستثمارية عبر تطبيق «بريبكو بلوكس»، ويمكن للمستخدمين استبدال نقاطهم مباشرة عبر تطبيق «إمكان» وتحويلها إلى قسائم «بريبكو بلوكس»، يمكن استخدامها لشراء حصص ملكية عقارية جزئية بدءاً من 2000 درهم.