13.8 ألف شركة هندية جديدة تنضم إلى «غرفة دبي» خلال 9 أشهر

كشف تقرير جديد أصدرته غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أن الشركات الهندية واصلت صدارتها لقائمة الشركات الجديدة غير الإماراتية المنضمة إلى عضوية الغرفة، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بواقع 13 ألفاً و851 عضواً جديداً، بنمو 13.9%، مقارنة بعدد الشركات الهندية التي انضمت للعضوية خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأفاد التقرير، الصادر أمس، بأن باكستان حلت في المرتبة الثانية بـ6850 شركة جديدة وزيادة سنوية قدرها 13.1%، في حين جاءت مصر في المرتبة الثالثة بـ3754 شركة بنسبة نمو 4.4%.

بدورها حقّقت الشركات البنغالية نمواً سنوياً بلغ 31.1%، حيث انضمت 2190 شركة جديدة من بنغلاديش إلى عضوية الغرفة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، لتحتل المرتبة الرابعة، فيما حلّت المملكة المتحدة في المركز الخامس مع انضمام 2071 شركة جديدة بنمو سنوي قدره 9.5%. وجاءت سورية في المركز السادس مع انضمام 1403 شركات جديدة.

واحتلت الشركات الصينية المركز السابع بانضمام 1143 شركة جديدة بنمو 2.6% على أساس سنوي، وجاء الأردن في المركز الثامن بانضمام 976 شركة جديدة.

بدورها حصلت تركيا على المركز التاسع بواقع 968 شركة جديدة بنمو 2.5%، بينما جاءت الولايات المتحدة في المركز الـ10 بانضمام 788 شركة جديدة.

أما من حيث التوزيع القطاعي للشركات الجديدة المنضمة إلى عضوية غرفة تجارة دبي، فقد جاء قطاع تجارة الجملة والتجزئة في المرتبة الأولى مستحوذاً على 35.9% من أنشطة الأعضاء الجدد في هذه الفترة، تلاه قطاع العقارات وقطاع التأجير وخدمات الأعمال ثانياً، حيث استحوذ على 34.7% من أنشطة الأعضاء الجدد. وجاء قطاع البناء ثالثاً بنسبة 17.2%، فيما جاء قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية في المرتبة الرابعة بنسبة 7.7%، تلاه قطاع النقل والتخزين والاتصالات في المرتبة الخامسة بـ7.6%.

