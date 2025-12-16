«ماجد الفطيم» تدرج صكوكاً بـ 500 مليون دولار في «ناسداك دبي»

رحّبت «بورصة ناسداك دبي» بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار، صادرة عن «شركة ماجد الفطيم للصكوك المحدودة»، في إطار توسع «شركة ماجد الفطيم» في أسواق الدَّين الدولية بدبي.

وذكرت البورصة، في بيان، أمس، أن الصكوك المضمونة من «ماجد الفطيم القابضة»، تعكس التزامها الوصول إلى قاعدة متنوعة من المستثمرين العالميين من خلال بيئة الأسواق المتوافقة مع المعايير الدولية التي توفرها دبي.

وتُستحق الصكوك في 22 أكتوبر 2035 بمعدل ربح 4.875%، وقد استقطبت طلباً قوياً من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب ملياري دولار، وسيسهم الإصدار الحاصل على تصنيف «BBB» من كل من وكالتي «ستاندرد آند بورز» و«فيتش»، في دعم أهداف الشركة الشاملة وخططها لإعادة التمويل.

ويأتي هذا الإدراج بعد الإصدار الناجح لسندات هجينة من الشركة، التي سجّلت تغطية جاوزت خمسة أضعاف ونصف الضعف، وجرى تسعيرها عند معدل ربح 5.75%.

وقرع الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم»، أحمد جلال إسماعيل، جرس افتتاح جلسة التداول في «ناسداك دبي»، إلى جانب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و«ناسداك دبي»، حامد علي.

وقال إسماعيل: «يشكل إصدار الصكوك الأخيرة في (ناسداك دبي) دليلاً ملموساً على نمو مجموعة (ماجد الفطيم)، وقوة مركزها الائتماني، والثقة الراسخة التي يضعها المستثمرون العالميون في أعمالنا، كما أن زخم طلبات الاكتتاب، وارتفاع الإقبال من المستثمرين يعكسان سجلنا المتميز في الأسواق العالمية على مدى أكثر من عقد، بفضل التزامنا إرساء مركز ائتماني مصنّف ضمن الدرجة الاستثمارية، والحفاظ على نهج منضبط في تخصيص رأس المال».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و«ناسداك دبي»، حامد علي: «يعكس إدراج الصكوك الأخير من (ماجد الفطيم) استمرار قوة الشركات الإقليمية في استقطاب رأس المال العالمي، كما يرسخ مكانة دبي كسوق رائد للتمويل الإسلامي، وتعزز الاستجابة القوية من المستثمرين الثقة بالجهات المصدرة التي تتمتع بإدارة مالية راسخة ومرونة طويلة الأمد».

وبهذا الإدراج، ترتفع القيمة الإجمالية لصكوك «ماجد الفطيم» المدرجة في «ناسداك دبي» إلى 2.2 مليار دولار موزعة على أربعة إصدارات.

ويرفع هذا الإدراج القيمة الإجمالية لأدوات الدين في «ناسداك دبي» إلى ما يزيد على 145 مليار دولار، ما يرسخ مكانة البورصة منصة رائدة في المنطقة لإدراج أدوات الدخل الثابت وتعزيز تدفقات رأس المال عبر الحدود.