اتفاقيتان تتيحان للناقلات الإماراتية رحلات إضافية إلى مانيلا ووجهات في كندا

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن تحقيق إنجازين مهمين للناقلات الوطنية مع كل من الفلبين وكندا، يتيح الأول للناقلات الإماراتية تشغيل رحلات إضافية إلى العاصمة الفلبينية مانيلا، فيما يتمثل الإنجاز الثاني في منح شركات الطيران الوطنية الإماراتية رحلات أسبوعية إضافية للركاب إلى الوجهات الواقعة غرب حدود «أونتاريو - مانيتوبا» في كندا، مع رفع القيود على ممارسة حقوق الحرية الخامسة.

وتفصيلاً، عقدت الهيئة العامة للطيران المدني مع هيئة الطيران المدني الفلبينية جولة من مباحثات النقل الجوي بين البلدين، حيث تم مناقشة متطلبات النقل الجوي، وسبل تعزيز الروابط الجوية المشتركة، وأفاد بيان، أمس، بأن هذه المشاورات أثمر عنها الاتفاق على منح دولة الإمارات حقوقاً إضافية للرحلات الجوية، ما يتيح للناقلات الوطنية الإماراتية تشغيل رحلات إضافية إلى العاصمة الفلبينية مانيلا.

وقال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي: «تمثل هذه الخطوة تجسيداً للتعاون الوثيق بين الإمارات والفلبين في قطاع الطيران المدني، وتؤكد حرصنا على تعزيز الربط الجوي وتلبية احتياجات الركاب، بما يسهم في دعم نمو القطاع وتعزيز التواصل بين البلدين».

في السياق نفسه، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن إنجاز مهم في مجال النقل الجوي بين الإمارات وكندا، عقب مفاوضات النقل الجوي الثنائية التي جرت خلال مؤتمر مفاوضات خدمات النقل الجوي لمنظمة الطيران المدني الدولي والتي عقدت في بونتا كانا بالدومينيكان.

وتم الاتفاق على منح شركات الطيران الوطنية الإماراتية رحلات أسبوعية إضافية للركاب إلى الوجهات الواقعة غرب حدود «أونتاريو - مانيتوبا» بكندا، مع رفع القيود على ممارسة حقوق الحرية الخامسة، وتشغيل أي عدد لرحلات الشحن بين البلدين دون أي قيود، لتمثل هذه الخطوة إنجازاً مهماً للناقلات الوطنية الإماراتية، وتعكس قوة الشراكة الإماراتية ـ الكندية، وقال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي: «يعكس هذا الإنجاز قوة وعمق العلاقات الجوية الطويلة بين الإمارات وكندا، ويؤكد حرص الهيئة على تطوير أطر التعاون مع الشركاء الدوليين بما يضمن تلبية احتياجات سوق النقل الجوي».

وأضاف: «جاءت هذه المفاوضات لتبرز أهمية المرونة والتنسيق بين الطرفين، وتمكين الناقلات الوطنية الإماراتية من تشغيل رحلات إضافية تلبي الطلب المتزايد على السفر وتدعم نمو القطاع السياحي والتجاري بين البلدين، كما يعكس هذا الإنجاز التزام الهيئة بمواصلة تعزيز الربط الجوي وتطوير البنية التحتية، بما يعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للطيران المدني».