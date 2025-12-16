«فيزا» تختار دبي مدينة رئيسة في برنامج السفر العالمي

أعلنت شركة «فيزا» العالمية، أمس، توسيع برنامج السفر العالمي الخاص بها، بإطلاق دبي واحدة من أولى المدن الرئيسة، إلى جانب العاصمتين الفرنسية باريس والبريطانية لندن، لافتة إلى أن البرنامج يهدف إلى منح حاملي بطاقات «فيزا» إمكانية الوصول إلى مزايا حصرية، وعروض مميزة، وفرص فريدة، مع إبراز أفضل ما تُقدّمه دبي في الضيافة والثقافة ونمط الحياة.

وأوضحت «فيزا» أن اختيار دبي مدينة رئيسة في البرنامج، يعكس مكانة الإمارة وجهة عالمية رائدة، إذ تواصل دبي تصدّر قائمة أفضل 10 مدن في العالم من حيث عدد الزوار الدوليين، حيث تستقطب زواراً من أكثر من 100 دولة.

ولفتت إلى أن هذه الديناميكية تنعكس أيضاً في ارتفاع الإنفاق السياحي، فبحسب بيانات «فيزا نت» VisaNet، أصبح الزوار العائدون إلى دبي يُنفقون الآن أكثر لكل رحلة، مقارنة بالمسافرين للمرة الأولى، حيث يبلغ متوسط الإنفاق للزائر المتكرر 890 دولاراً (نحو 3268 درهماً)، مقابل 540 دولاراً (نحو 1983 درهماً) للزائر في المرة الأولى، ما يعكس قدرة دبي على تعزيز قيمة السياحة طويلة الأمد.

كما ارتفع الإنفاق على الترفيه (مثل المتنزهات والمعالم السياحية) بنسبة 69%، مقارنة بعام 2024، بينما ارتفع الإنفاق على تناول الطعام بنسبة 20% في عام 2025، مقارنة بالعام السابق. بدورها، شهدت فئات التجزئة مثل الملابس والأزياء زيادة بنسبة 25%.

وبحسب «فيزا»، تأتي هذه الاتجاهات مدفوعة بتدفّق قوي للزوار من الأسواق الرئيسة، حيث تظل السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في صدارة الدول التي يأتي منها زوار دبي.

وقالت نائب الرئيس المدير الإقليمي لشركة «فيزا» في الإمارات، سليما غوتييفا: «دبي مدينة تحمل في كل زاوية فرصة جديدة، وكل زيارة يمكن أن تكون قصة تستحق أن تُروى، ومن أبرز المؤشرات التي نراها أن الزوار العائدين إلى دبي يتفاعلون بشكل أعمق مع المدينة، ويبحثون عن تجارب قائمة على الشغف، وهذا النوع من الولاء يعكس قوة الوجهة، وبرنامجنا الجديد يُسهم في تعزيز ذلك، من خلال ربط حاملي بطاقات فيزا بتجارب مُختارة تدعم أيضاً التجار الذين يقودون اقتصاد السياحة في دبي».